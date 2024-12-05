Министр финансов Силуанов: курс рубля стабилизируется через «неделю-две»

Падение курса рубля связано с санкциями США против Газпромбанка — главной финансовой структуры для внешнеэкономических расчетов. А стабилизацию курса стоит ждать в ближайшие недели, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет 5 декабря РИА Новости.

По словам чиновника, сейчас российские участники внешнеэкономической деятельности ищут способы расчета со своими контрагентами. Силуанов предполагает, что ситуация с курсом нормализуется за «неделю-две» и «все будет в порядке».

Накануне в кулуарах форума «Россия зовет!» Силуанов заявил, что в бюджет 2025 года был заложен более крепкий курс рубля, чем сейчас. Он ожидает, что курс вернется к прогнозированным уровням. Кроме того, министр финансов заверил, что правительство вместе с ЦБ контролирует инфляцию.

Напомним, что 21 ноября США внесли в санкционный список Газпромбанк и еще 117 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. По сообщению минфина США, санкции направлены на то, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему.

Падение курса рубля началось 27 ноября. На международном валютном рынке «Форекс» курс доллара превысил 108 рублей впервые за два года и восемь месяцев. Максимального показателя в 114 рублей, а евро — в 120 рублей, валюта достигла 28 ноября. На данный момент, согласно данным «Форекса», доллар стоит 101 рубль, а евро — 107 рублей.