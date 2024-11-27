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Общество Биржевой курс доллара превысил 108 рублей

Биржевой курс доллара превысил 108 рублей

1 960
53 комментария

На международном валютном рынке «Форекс» курс доллара превысил 108 рублей. Об этом стало известно в среду, 27 ноября, из данных биржи.

Около 10:30 утра на межбанковском рынке курс доллара к рублю поднялся до уровня 108,7025 рублей за доллар. По состоянию на 11:12 курс немного снизился и составил 107,9231 рубля за доллар.

Курс американской валюты по отношению к рублю оказался выше отметки в 108 рублей впервые за 2 года и 8 месяцев, отмечает РБК. В предыдущий раз такое было 16 марта 2022 года.

Официальный курс доллара, установленный на 27 ноября ЦБ РФ, находится на уровне 105,0604 рублей, евро — 110,4943 рублей.

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Комментарии
54
В д. Гадюкино - дожди.
39 минут
Куба всё ближе. Чудес не бывает.
Sonata
41 минута
Это не "курс доллара превысил", это рублёвая бумажка ищет новое дно.
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