Биржевой курс доллара превысил 108 рублей

На международном валютном рынке «Форекс» курс доллара превысил 108 рублей. Об этом стало известно в среду, 27 ноября, из данных биржи.

Около 10:30 утра на межбанковском рынке курс доллара к рублю поднялся до уровня 108,7025 рублей за доллар. По состоянию на 11:12 курс немного снизился и составил 107,9231 рубля за доллар.

Курс американской валюты по отношению к рублю оказался выше отметки в 108 рублей впервые за 2 года и 8 месяцев, отмечает РБК. В предыдущий раз такое было 16 марта 2022 года.

Официальный курс доллара, установленный на 27 ноября ЦБ РФ, находится на уровне 105,0604 рублей, евро — 110,4943 рублей.