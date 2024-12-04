Кадыров извинился перед Илоном Маском за историю с «подаренным» Cybertruck. Это оказалось шуткой

История с автомобилем Cybertruck, подаренным главой Tesla Илоном Маском Рамзану Кадырову, оказалась шуткой главы Чечни. Об этом 4 декабря рассказал сам Кадыров в ходе прямой линии.

«На самом деле мне интересен сам Илон Маск, — признался глава Чечни. — Мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя. И я люблю с ним подшучивать в соцсетях».

По словам Кадырова, машину ему не дарили: «она не моя была», сказал он и поведал, что шутку с Cybertruck придумал самолично.

«Просто… и запустил…» — описал он свои действия и добавил, что «следующая машина на подходе». Правда, «на войне они непригодны», посетовал Кадыров и напомнил, что Cybertruck снабдили ранее пулеметом и отправили на СВО.

«Если Илона Маска мы обидели чем-то — просим извинения, — заключил Кадыров. — Так держать, у тебя характер… своя точка зрения… нам нравятся такие люди».

Помимо Cybertruck Кадыров ранее демонстрировал еще один «подарок из Европы» — трактор Lamborghini. О том, была ли это еще одна шутка, он на прямой линии не сказал.

Стоит уточнить, что отправленный на специальную военную операцию электромобиль Cybertruck отключили удаленно.