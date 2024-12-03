Петербурженка ответит перед судом за похищение ребёнка. Камера сняла, как она уносила младенца

Как сообщили в петербургском Следственном комитете 3 декабря, дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением. Судя по картотеке Невского райсуда, заседание уже назначено. На скамье подсудимых 19-летняя Валерия Демидова. Ей вменяют похищение (126 УК) и оставление в опасности (125 УК).

Камера сняла, как утром 3 августа девушка заходила в парадную дома на улице Кржижановского с младенцем на руках. С ним же она ехала в лифте, спускалась уже без ребёнка. «Фонтанка» писала, что лежащую лицом вниз девочку нашёл местный житель. Она провела на бетонной лестнице между 5 и 6 этажами больше часа.