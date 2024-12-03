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Происшествия Петербурженка ответит перед судом за похищение ребёнка. Камера сняла, как она уносила младенца

Петербурженка ответит перед судом за похищение ребёнка. Камера сняла, как она уносила младенца

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1 комментарий

Завершено расследование уголовного дела о похищении пятимесячной девочки в Невском районе Петербурга. Отвечать перед судом новой девушке отца ребёнка предстоит по двум статьям.

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Как сообщили в петербургском Следственном комитете 3 декабря, дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением. Судя по картотеке Невского райсуда, заседание уже назначено. На скамье подсудимых 19-летняя Валерия Демидова. Ей вменяют похищение (126 УК) и оставление в опасности (125 УК).

Камера сняла, как утром 3 августа девушка заходила в парадную дома на улице Кржижановского с младенцем на руках. С ним же она ехала в лифте, спускалась уже без ребёнка. «Фонтанка» писала, что лежащую лицом вниз девочку нашёл местный житель. Она провела на бетонной лестнице между 5 и 6 этажами больше часа.

Ребёнок пропал из квартиры отца на Товарищеском проспекте. Мужчине его доверила бывшая сожительница, которая в этот день перевозила вещи. Когда женщина вернулась за дочерью, то ни её, ни бывшего дома не было.

Установить подозреваемую помогли камеры наблюдения. По данным следствия, Демидова в день похищения была под воздействием наркотиков. Под стражу она отправлялась с обвинением по одной статье.

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Комментарии
1
DEMOMON
1 минута
Бред какой-то. Зачем нужен чужой ребёнок.
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