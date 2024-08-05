Юную петербурженку задержали за похищение младенца

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом пятимесячная девочка пропала из квартиры в Невском районе Петербурга. Под подозрением новая подруга отца ребёнка. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.
На брошенного младенца в субботу наткнулся житель четырнадцатиэтажки на улице Кржижановского, 7. Мужчина вышел на чёрную лестницу около половины первого часа дня и увидел малышку, которая лежала лицом вниз между пятым и шестым этажами. Неподалёку от парадной была оставлена пустая коляска.
К дому приехали медики и полицейские. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами простуды.
Мать ребёнка быстро установили. 30-летняя петербурженка рассказала, что утром 3 августа перевозила свои вещи к матери, присмотреть за пятимесячной дочерью она попросила отца девочки — своего бывшего сожителя.
Вернулась меньше чем через два часа, но не застала ни мужчину, ни ребёнка. Квартира на Товарищеском была закрыта. Бывший вернулся через некоторое время и не смог ответить на вопрос, где девочка.
Мать написала заявление о похищении. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Установить подозреваемую помогли камеры наблюдения. Накануне вечером наряд патрульно-постовой службы остановил
Девушка была под воздействием веществ, изменяющих сознание. В отделе она получила протокол за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.