    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    756мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    Юную петербурженку задержали за похищение младенца

    4733
    3 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом пятимесячная девочка пропала из квартиры в Невском районе Петербурга. Под подозрением новая подруга отца ребёнка. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.

    На брошенного младенца в субботу наткнулся житель четырнадцатиэтажки на улице Кржижановского, 7. Мужчина вышел на чёрную лестницу около половины первого часа дня и увидел малышку, которая лежала лицом вниз между пятым и шестым этажами. Неподалёку от парадной была оставлена пустая коляска.

    К дому приехали медики и полицейские. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами простуды.

    Мать ребёнка быстро установили. 30-летняя петербурженка рассказала, что утром 3 августа перевозила свои вещи к матери, присмотреть за пятимесячной дочерью она попросила отца девочки — своего бывшего сожителя.

    Вернулась меньше чем через два часа, но не застала ни мужчину, ни ребёнка. Квартира на Товарищеском была закрыта. Бывший вернулся через некоторое время и не смог ответить на вопрос, где девочка.

    Мать написала заявление о похищении. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Установить подозреваемую помогли камеры наблюдения. Накануне вечером наряд патрульно-постовой службы остановил 18-летнюю жительницу Шушар. По предварительным данным, с отцом ребёнка её связывают романтические отношения.

    Девушка была под воздействием веществ, изменяющих сознание. В отделе она получила протокол за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пропал ребенокПохищение ребенка
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close