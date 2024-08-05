Юную петербурженку задержали за похищение младенца

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом пятимесячная девочка пропала из квартиры в Невском районе Петербурга. Под подозрением новая подруга отца ребёнка. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.

На брошенного младенца в субботу наткнулся житель четырнадцатиэтажки на улице Кржижановского, 7. Мужчина вышел на чёрную лестницу около половины первого часа дня и увидел малышку, которая лежала лицом вниз между пятым и шестым этажами. Неподалёку от парадной была оставлена пустая коляска.

К дому приехали медики и полицейские. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами простуды.