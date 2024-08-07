Суд в Петербурге арестовал на два месяца девушку, обвиняемую в похищении ребенка

Невский районный суд заключил под стражу на два месяца 19-летнюю Валерию Демидову, которая обвиняется в похищении пятимесячного ребенка. Об этом 7 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, днем 3 августа Демидова похитила малышку из квартиры на Товарищеском проспекте, после чего оставила ее на черной лестнице в доме на Кржижановского. В тот же день ей было предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд избрал стражу до 4 октября.