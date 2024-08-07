Суд в Петербурге арестовал на два месяца девушку, обвиняемую в похищении ребенка

Невский районный суд заключил под стражу на два месяца 19-летнюю Валерию Демидову, которая обвиняется в похищении пятимесячного ребенка. Об этом 7 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, днем 3 августа Демидова похитила малышку из квартиры на Товарищеском проспекте, после чего оставила ее на черной лестнице в доме на Кржижановского. В тот же день ей было предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд избрал стражу до 4 октября.
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Как писала «Фонтанка», в правоохранительные органы обратилась 30-летняя петербурженка, которая сообщила полиции, что 3 августа перевозила вещи к своей матери, а присмотреть за дочерью попросила отца девочки, своего бывшего сожителя. Когда она вернулась за ребенком, то ни девочки, ни бывшего в квартире не оказалось. Предположительно, его забрала новая подружка отца.
Малышку, которая лежала лицом вниз между пятым и шестым этажами, нашел житель дома на Кржижановского, 7. Девочку госпитализировали, мать написала заявление о похищении. Камеры наружного видеонаблюдения засняли, как обвиняемая развлекалась с чужим ребенком.