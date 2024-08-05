Камеры запечатлели, как подозреваемая в похищении младенца развлекается с чужим ребенком

Подозреваемая в похищении пятимесячного ребенка из квартиры в Невском районе Петербурга попала на камеры видеонаблюдения. Кадры 5 августа попали в распоряжение «Фонтанки».
На записи видно, как девушка останавливается у одного из магазинов, поправляет ребенка в коляске и уходит дальше. Как ранее писала «Фонтанка», на кадрах, предположительно, новая подружка отца младенца.
источник «Фонтанки»
Мать — 30-летняя петербурженка. Она сообщила правоохранителям, что 3 августа перевозила вещи к своей матери, а присмотреть за дочерью попросила отца девочки, своего бывшего сожителя. Меньше чем через два часа она вернулась за ребенком, но в квартире на Товарищеском никого не оказалось. Бывший вернулся, но не смог объяснить, где девочка.
Около половины первого дня житель дома на Кржижановского, 7 позвонил по номеру «112» и сообщил, что нашел малышку, которая лежала лицом вниз между пятым и шестым этажами. Неподалеку от парадной стояла пустая коляска.
Девочку госпитализировали, мать написала заявление о похищении. Подозреваемую задержали, она находилась под воздействием веществ, изменяющих сознание. Следственный комитет возбудил уголовное дело.