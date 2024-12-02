Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Редкая птица залетела на Елагин и свистит, как будто сейчас весна

Редкая птица залетела на Елагин и свистит, как будто сейчас весна

2 884
3 комментария
Источник:

В Петербург, на Елагин остров, прилетел чирок-свистунок — самая маленькая речная утка в нашем регионе. Судя по окраске, это селезень: у него коричневая голова с широкой зеленой полосой, проходящей через глаз, рассказывает 2 декабря биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Источник:

Самочки этих уток очень похожи на обычных, хорошо знакомых нам, крякв, только гораздо меньше по размеру, и перья на крыле у них не фиолетовые, а ярко-зеленые.

+1

«Красавец! Какая же самка сможет устоять перед ним? А свистунком его прозвали за весенний звонкий свист, которым этот нарядный жених привлекает к себе будущую невесту. …Подруги отвечают своим кавалерам самым обычным кряканием», — пишет Павел Глазков.

Обычно свист самца — это весенняя брачная песня, тем удивительнее услышать её сейчас, отмечает биолог.

Чирок-свистунок встречается в Петербурге крайне редко. Этот самец, скорее всего, залетел на Елагин остров ненадолго, чтобы отдохнуть по дороге на юг.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Утки Птицы Природа Павел Глазков
Лайк
LIKE48
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED11
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
111111111111118
2 часа
Залетаю я в буфет, Ни копейки денег нет, Разменяйте 10 миллионов!
Гость
2 часа
Соловьев.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15