Редкая птица залетела на Елагин и свистит, как будто сейчас весна

В Петербург, на Елагин остров, прилетел чирок-свистунок — самая маленькая речная утка в нашем регионе. Судя по окраске, это селезень: у него коричневая голова с широкой зеленой полосой, проходящей через глаз, рассказывает 2 декабря биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Самочки этих уток очень похожи на обычных, хорошо знакомых нам, крякв, только гораздо меньше по размеру, и перья на крыле у них не фиолетовые, а ярко-зеленые.

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«Красавец! Какая же самка сможет устоять перед ним? А свистунком его прозвали за весенний звонкий свист, которым этот нарядный жених привлекает к себе будущую невесту. …Подруги отвечают своим кавалерам самым обычным кряканием», — пишет Павел Глазков.

Обычно свист самца — это весенняя брачная песня, тем удивительнее услышать её сейчас, отмечает биолог.

Чирок-свистунок встречается в Петербурге крайне редко. Этот самец, скорее всего, залетел на Елагин остров ненадолго, чтобы отдохнуть по дороге на юг.