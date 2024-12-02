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Общество Филипп Киркоров: Я считаю себя первым рэпером в стране

Филипп Киркоров: Я считаю себя первым рэпером в стране

2 041
33 комментария

Народный артист России Филипп Киркоров считает, что он был первым, кто зачитал рэп — речь про песню «Зайка моя». Об этом певец рассказал в своем подкасте, упомянув о конфликте с Аллой Пугачевой.

«Я считаю себя первым рэпером в стране, потому что спел песню „Зайка моя“», —

По его словам, Алла Пугачева, которая тоже спела кусочек песни с псевдофранцузским акцентом, советовала тогда Киркорову «проговорить песню», а певец считал, что надо прочитать и спеть. «Кто бы знал, как я терпеть эту песню не могу, но народ просит. 30 лет ей уже в следующем году исполняется», — заявил Киркоров.

Артист отмечает, что последние два с половиной года не поддерживает общение с бывшей супругой — после ее переезда за границу. Киркоров признался, что до сих пор жалеет, что не смог удержать Аллу Пугачеву и позволил увести ее.

Песня «Зайка моя» вышла в 1995 году, тогда же был снят современный по тем временам клип с использованием анимации. За четыре года до этого рэп-карьеру начал бывший солист дуэта «Кар-Мэн» Богдан Титомир с треком «Делай как я», который в то время воспринимался как «гимн поколения», а в 1992 году в России появился первый рэп-коллектив «Мальчишник». Их дебютная пластинка «Поговорим о сексе» переиздавалась трижды и разошлась тиражом более миллиона экземпляров.

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Комментарии
33
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Филипп Бедросович - народная любовь и гордость нашей эстрады и страны! Побольше бы таких великолепных артистов! Всегда с нетерпением жду его рекламу средства для стирки.
Гость
1 час
Первым был Винни-Пух! Леонов - соответственно. Король поп не смотрел мультик? Хорошоживётнасвете виннипух...
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