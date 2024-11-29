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Власть Премьер Японии заявил о намерении страны улучшить отношения с Россией

Премьер Японии заявил о намерении страны улучшить отношения с Россией

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13 комментариев

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что страна стремится к улучшению японско-российских отношений и заключению мирного договора с РФ. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает ТАСС.

Во время выступления перед парламентом Сигэру Исиба отметил, что Токио настроено на решение территориальных вопросов и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложные в настоящее время японско-российские отношения.

В январе 2024 года бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял о желании разрешить территориальный вопрос вокруг южных островов Курильской гряды и заключить мирный договор с Россией. Между тем в прошлом году в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не захлопнула окно для японско-российских отношений, это сделали в Токио. «Я плотник 4-го разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — отметил он.

С середины прошлого века Москва и Токио вели переговоры по составлению мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным нерешенным вопросом остаются Южные Курилы. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и некоторых необитаемых островов. Переговоры между РФ и Японией прекратились после введения Токио санкций против РФ. Затем перестало действовать соглашение с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые ранее проживали на этих территориях. Также было остановлено действие договора о процедуре взаимных поездок.

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Комментарии
14
GOLDEN HORSE
46 минут
Он и таксист,и плотник 4 го разряда,и юрист...
Писать - это моя работа.
5 минут
Мне повезло в жизни быть на Курилах и в Японии. Так вот японцы очень хитрые. Они ненавидят россиян всех. Они всех ненавидят. Для них культ камикадзе и сепуку харакири и великого лингама так же важен, как для мусульман внедрение шариата и борьба с неверными.
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