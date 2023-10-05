Путин — об отношениях с Японией: Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить

Президент РФ Владимир Путин снова вспомнил о своей квалификации плотника 4-го разряда, когда зашла речь об отношениях с Японией.



Вопрос о взаимодействии Москвы и Токио задал японский журналист в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Путин заявил, что Россия не захлопнула окно для отношений, это сделали в Токио.

«Я плотник 4-го разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — отметил Путин.

Российский лидер еще 1 сентября впервые рассказал, что во время работы в стройотряде получил квалификацию плотника 4-го разряда. Путин говорил, что благодаря работе плотником научился что-то делать своими руками.