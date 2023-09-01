«До сих пор этим горжусь». Владимир Путин рассказал, как работал плотником

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» рассказал, что во время работы в стройотряде получил квалификацию плотника 4-го разряда. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжусь, хотя не стал плотником пятого или шестого… У меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но об этом помню и с удовольствием об этом говорю», — сказал глава государства.



Путин уточнил, что благодаря работе плотником научился что-то делать своими руками. «Это важно», — подытожил президент России.

