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    «До сих пор этим горжусь». Владимир Путин рассказал, как работал плотником

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    Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» рассказал, что во время работы в стройотряде получил квалификацию плотника 4-го разряда. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжусь, хотя не стал плотником пятого или шестого… У меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но об этом помню и с удовольствием об этом говорю», — сказал глава государства.

    Путин уточнил, что благодаря работе плотником научился что-то делать своими руками. «Это важно», — подытожил президент России.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, как рубил лес в тайге и строил дома в составе студенческого отряда.

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    Владимир Путин1 Сентября
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