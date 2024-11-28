Сборная России по футболу не попала в жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная России по футболу не попала в жеребьевку европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте 28 ноября опубликовала список корзин для проведения жеребьевки.

Российская команда, которая находится под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года, в списке отсутствует.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 19 ноября заявил, что вероятность участия сборной в отборочном турнире остается, даже если она не примет участия в жеребьевке. В сентябре 2023 года президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу 2026 года, сказав «будет видно».