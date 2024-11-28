Сборная России по футболу не попала в жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная России по футболу не попала в жеребьевку европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте 28 ноября опубликовала список корзин для проведения жеребьевки.
Российская команда, которая находится под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года, в списке отсутствует.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 19 ноября заявил, что вероятность участия сборной в отборочном турнире остается, даже если она не примет участия в жеребьевке. В сентябре 2023 года президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу 2026 года, сказав «будет видно».
В настоящее время сборная России играет только товарищеские матчи, последним из которых был матч с Сирией. Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении в следующем году матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы.
Жеребьевка на ЧМ-2026 пройдет 13 декабря. Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте 2025 года и закончится в ноябре 2025 года. В финальной части ЧМ-2026 выступят 16 европейских сборных.
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