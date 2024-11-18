«Будут нормальные матчи»: агент Тимур Гурцкая назвал соперников сборной России по футболу в 2025 году

Футбольный агент Тимур Гурцкая 18 ноября назвал национальные сборные по футболу, с которыми российская команда проведет товарищеские матчи в 2025 году. Об этом он рассказал в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По его словам, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы. Также могут появиться в списке Уругвай или Колумбия.

«В следующем году будут нормальные матчи», заявил Гурцкая. «Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая» (цитата по РБК).

В 2024 году сборная России провела четыре игры: — с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Завтра состоится последний в году товарищеский матч с Сирией в Волгограде.