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Спорт «Будут нормальные матчи»: агент Тимур Гурцкая назвал соперников сборной России по футболу в 2025 году

«Будут нормальные матчи»: агент Тимур Гурцкая назвал соперников сборной России по футболу в 2025 году

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4 комментария

Футбольный агент Тимур Гурцкая 18 ноября назвал национальные сборные по футболу, с которыми российская команда проведет товарищеские матчи в 2025 году. Об этом он рассказал в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По его словам, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы. Также могут появиться в списке Уругвай или Колумбия.

«В следующем году будут нормальные матчи», заявил Гурцкая. «Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая» (цитата по РБК).

В 2024 году сборная России провела четыре игры: — с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Завтра состоится последний в году товарищеский матч с Сирией в Волгограде.

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Тимур Гурцкая Сборная России по футболу Игры в 2025 Соперники Нигерия Венесуэла Бруней Эквадор
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Комментарии
4
DanCitizen
9 минут
Э, а с Эритреей когда будет матч?
279381890
12 минут
"Кому и кобыла невеста"(с)
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