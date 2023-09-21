Глава ФИФА не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу 2026 года. В интервью РИА Новости 21 сентября он отметил, что решение на этот счет еще не принято.



«Будет видно», — ответил Инфантино на вопрос о возможности участия российской команды на ЧМ-2026, который примут США, Мексика и Канада.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что для участия в отборе на чемпионат мира требуется «подтверждение и согласие со стороны ФИФА», которого на данный момент нет. Однако он также подчеркнул, что шансы отобраться на турнир «еще не потеряны».