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    Глава ФИФА не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу 2026 года. В интервью РИА Новости 21 сентября он отметил, что решение на этот счет еще не принято.

    «Будет видно», — ответил Инфантино на вопрос о возможности участия российской команды на ЧМ-2026, который примут США, Мексика и Канада.

    Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что для участия в отборе на чемпионат мира требуется «подтверждение и согласие со стороны ФИФА», которого на данный момент нет. Однако он также подчеркнул, что шансы отобраться на турнир «еще не потеряны».

    Сборная России была исключена из отбора на чемпионат мира 2022 года из-за СВО. Национальная команда на сегодняшний день не может участвовать в турнирах ФИФА и УЕФА. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил ранее, что российские команды не смогут вернуться на международные турниры до завершения военной операции.

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