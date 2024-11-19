Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сирии в товарищеском матче в Волгограде со счетом 4:0.
Два гола в ворота сирийцев забил Максим Осипенко: на 33-й и (с пенальти) 81-й минутах; еще по одному — Илья Самошников (на 53-й) и Алексей Миранчук (на 66-й).
Этот товарищеский матч стал последним для российской команды в этом году. Ранее сборная России провела четыре игры со столь же достойными соперниками, показав впечатляющие результаты: с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0).
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении в следующем году матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы. Также могут появиться в списке Уругвай или Колумбия.
Несмотря на отстранение от международных соревнований, сборной РФ по футболу разрешено проводить товарищеские встречи.
До жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 по футболу сборную России не допустят.
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