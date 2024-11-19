Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сирии в товарищеском матче в Волгограде со счетом 4:0.

Два гола в ворота сирийцев забил Максим Осипенко: на 33-й и (с пенальти) 81-й минутах; еще по одному — Илья Самошников (на 53-й) и Алексей Миранчук (на 66-й).

Этот товарищеский матч стал последним для российской команды в этом году. Ранее сборная России провела четыре игры со столь же достойными соперниками, показав впечатляющие результаты: с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0).

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении в следующем году матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы. Также могут появиться в списке Уругвай или Колумбия.