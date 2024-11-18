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Спорт «МАТЧ ТВ»: сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026

«МАТЧ ТВ»: сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026

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12 комментариев

Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Об этом 18 ноября пишет «МАТЧ ТВ».

По данным источника спортивного издания, запрет на участие РФ в отборочном раунде связан с вопросом безопасности. «Здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС», — цитирует собеседника «МАТЧ ТВ».

Однако еще один источник издания отмечает, что небольшая вероятность включения сборной России в отборочную группу до старта квалификации существует. При этом рассчитывать на такой исход событий не стоит, так как шансы близки к нулю.

Напомним, что сборная России была исключена из отбора на чемпионат мира-2022, чемпионат Европы‑2024 и два розыгрыша Лиги наций из-за проведения спецоперации. Национальная команда на сегодняшний день не может участвовать в турнирах ФИФА и УЕФА.

В сентябре 2023 года президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу 2026 года, сказав «будет видно».

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Комментарии
13
theHard
1 час
забоялись наших 11:0
Zet
1 час
нынешнюю сбродную стыдно даже вспоминать...
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