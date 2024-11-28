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Происшествия «Она никогда не била животное»: родственники загрызенной собакой в Гатчинском районе женщины высказались о произошедшем

«Она никогда не била животное»: родственники загрызенной собакой в Гатчинском районе женщины высказались о произошедшем

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6 комментариев

Пенсионерка, которую на участке в Гатчинском районе загрызла собака сына, никогда не била животное. Женщина боялась животное, жившее с ней в одном доме. Однако ради сына терпела такое соседство. Об этом 28 ноября «Фонтанке» рассказал племянник 77-летней погибшей Михаил.

«Сын моей тети — человек с особенностями характера. Он считает, что важнее всего ему приютить какую-то бездомную собаку. Так случилось и с этой [собакой, которая загрызла женщину]. Животное не признавало абсолютно никого, кроме своего хозяина. По отношению к другим членам семьи вело себя всегда очень агрессивно. Моя тетя никогда руку не поднимала на это животное», — поделился Михаил. Мужчина сказал, что, как мать, женщина смирилась с тем, что ее сын держит такую собаку на их участке. «Для него собака стала важнее, чем климат в доме», — добавил племянник погибшей.

Михаил несколько раз предлагал отдать собаку для охраны того или иного предприятия. «Может, это животное приносило бы пользу на какой-то автостоянке, например», — сказал мужчина. Вопрос постоянно оставался открытым. Единственное, что сделал сын 77-летней женщины, по словам Михаила, начал строить вольер на их придомовом участке. Однако работы по его возведению он не завершил. «Он брал собаку к себе в комнату, говорил, что она может простудиться. Это не маленькая собака без подшерстка, которая не выдержала бы на улице осень или зиму», — поделился племянник погибшей.

С лета прошлого года другие дети пенсионерки перестали ездить к ней в гости из-за того, что поведение собаки стало опасным. «Она на цепи на улице постоянно лаяла, всегда агрессию проявляла. В феврале текущего года собака покусала дочь моей тети», — сказал Михаил. Он уточнил, что после этого пострадавшей пришлось делать прививку, чтобы обезопасить себя от бешенства.

После смерти 77-летней тети Михаил узнал, что за последние полтора года животное несколько раз кусало за руку пенсионерку, когда та приносила собаке миску с едой.

Накануне «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, местная жительница неоднократно поднимала руку на собаку. В ночь на 27 ноября женщину нашли мертвой на собственном участке. На теле в области кистей и шеи были зафиксированы следы звериных зубов.

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Комментарии
6
Ivanov_I_I
19 минут
ждём комментариев о том, что собаченька просто играла и о том, что хороших людей собаки не кусают.
kran_5e4d90f982a4f
41 минута
собачников надо изолировать от общества и лечить...хотя. лечение вряд ли поможет...
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