Под Гатчиной собака насмерть загрызла женщину

Правоохранительные органы Гатчинского района Ленобласти разбираются в обстоятельствах гибели 77-летней жительницы деревни Большие Колпаны. По предварительным данным, женщину загрызла домашняя собака. Эту информацию «Фонтанке» 27 ноября подтвердили в полиции.

Как сообщает 47news, тело пенсионерки нашли ночью на участке. На теле в области кистей и шеи были зафиксированы следы звериных зубов. Рядом с погибшей находилась дворняга с окровавленной мордой. Дома все ценные вещи остались нетронутыми.

Близкие рассказали полиции, что звонили родственнице незадолго до трагедии. На здоровье она не жаловалась. Проверку проводит МВД и СК.