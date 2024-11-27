Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 761мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Под Гатчиной собака насмерть загрызла женщину

Под Гатчиной собака насмерть загрызла женщину

2 440
11 комментариев

Правоохранительные органы Гатчинского района Ленобласти разбираются в обстоятельствах гибели 77-летней жительницы деревни Большие Колпаны. По предварительным данным, женщину загрызла домашняя собака. Эту информацию «Фонтанке» 27 ноября подтвердили в полиции.

Как сообщает 47news, тело пенсионерки нашли ночью на участке. На теле в области кистей и шеи были зафиксированы следы звериных зубов. Рядом с погибшей находилась дворняга с окровавленной мордой. Дома все ценные вещи остались нетронутыми.

Близкие рассказали полиции, что звонили родственнице незадолго до трагедии. На здоровье она не жаловалась. Проверку проводит МВД и СК.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Животные Загрызла собака
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
13 минут
А вот у новых российских друзей как раз всё наоборот.
282408812
5 минут
Собака защищала хозяйку от грабителя, поэтому ценные вещи и целы
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00