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Общество Имущество осужденного бывшего вице-губернатора Лавленцева выставляют на торги за 70 млн

Имущество осужденного бывшего вице-губернатора Лавленцева выставляют на торги за 70 млн

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3 комментария

Финансовый управляющий обанкротившегося бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева сообщил о выставлении на торги его имущества. Сам Лавленцев недавно получил 13 лет колонии.

Как говорится в сообщении от 28 ноября, имущество должника, выставляемое на торги, сформировано 4 лотами. Земельный участок площадью 1 500 кв. метров в подмосковной деревне Ляпино выставляют на продажу по стартовой цене 1,38 млн рублей. 100-процентная доля в ООО «Магеллан» — по 10 тысяч.

50 % в ООО «К 3» оценены в 61,89 млн рублей. И за 3,022 млн выставляют 33,4 % ООО «Рассвет».

«Фонтанка» рассказывала о планах по продаже имущества Лавленцева. Экс-чиновник признан банкротом по иску миллиардера Геннадия Тимченко.

21 ноября Владимир Лавленцев был осужден на 13 лет колонии. Его признали виновным в 4 эпизодах — мошенничества и растраты. Среди них невозвращение долга в 2,7 млрд все тому же Тимченко, а также растрата 600 млн при исполнении контракта на строительный контроль при возведении культурно-образовательных центров. По последнему эпизоду на 7,5 лет был осужден также экс-советник главы Петербурга и бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран. Кроме того, фигурантам назначили штрафы в 132 млн и 54 млн рублей соответственно, суд арестовал их имущество на 1,4 млрд рублей.

Подробнее об этой долгой и драматичной истории читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
Митя Антонов
1 час
Неликвиды. Остальное уже раздербанили.
Kostyn
3 минуты
Это не его имущество, это имущество районных администраций области где не хватает детских садов и школ, парков и культурных объектов. Я не понимаю, почему все жители городов спутников, а именно Мурино - Девяткино, жалуются на полное отсутствие культурной инфраструктуры и культурной жизни, а в паре десятков километров, стоят Эрмитаж и Русский музей, богатейшие в МИРЕ коллекции величайших произведений искусства. Что Эрмитажу трудно открыть галерею в Мурино - Девяткино? Людям радость принести, людям показать, что жизнь это не только торговые центры и фут корды. Никто ничего не хочет делать, губернатор области очковтиратель, все принимает на камеру новостей ряженных просителей.
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