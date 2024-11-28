Имущество осужденного бывшего вице-губернатора Лавленцева выставляют на торги за 70 млн

Как говорится в сообщении от 28 ноября, имущество должника, выставляемое на торги, сформировано 4 лотами. Земельный участок площадью 1 500 кв. метров в подмосковной деревне Ляпино выставляют на продажу по стартовой цене 1,38 млн рублей. 100-процентная доля в ООО «Магеллан» — по 10 тысяч.

21 ноября Владимир Лавленцев был осужден на 13 лет колонии. Его признали виновным в 4 эпизодах — мошенничества и растраты. Среди них невозвращение долга в 2,7 млрд все тому же Тимченко, а также растрата 600 млн при исполнении контракта на строительный контроль при возведении культурно-образовательных центров. По последнему эпизоду на 7,5 лет был осужден также экс-советник главы Петербурга и бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран. Кроме того, фигурантам назначили штрафы в 132 млн и 54 млн рублей соответственно, суд арестовал их имущество на 1,4 млрд рублей.