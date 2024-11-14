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Общество Землю и акции бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева продадут с торгов

Землю и акции бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева продадут с торгов

2 419
6 комментариев

Кредиторы бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева оценили его имущество для банкротных торгов. Голосует Геннадий Тимченко.

Согласно сообщению финансового управляющего, собрание кредиторов пройдет 27 ноября. В повестке утверждение отчета об оценке имущества Лавленцева: земельного участка в Московской области, а также его долей в нескольких компаниях: 100% — в ООО «Магеллан», 33,4% — в ООО «Рассвет», 50% — в ООО «К 3». Второй вопрос — утверждение положения о продаже этого всего.

Единственным кредитором Лавленцева с правом голоса указан его давний партнер миллиардер Геннадий Тимченко. «Фонтанка» подробно рассказывала о бедах, которые обрушились на голову бывшего вице-губернатора Петербурга после того, как он не вернул Тимченко долг около 2 млрд рублей, а тот выиграл суд. Экс-чиновника арестовали по обвинению в мошенничестве (впоследствии появились новые дела), арбитраж признал его банкротом, а управляющий начал распродажу его имущества.

Среди первых реализованных лотов оказалось оружие Лавленцева. При этом охотничье ружьё с нарезным стволом Desert Funchs Fine Guns на днях не смогли продать в очередной раз.

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Комментарии
6
277264718
36 минут
А Какой человек был.... Всё по стойке смирно стояли, когда заходил...
280896530
37 минут
Пауки жрут друг друга. Эка невидаль. 90-е говорите... ну-ну... чем дальше, тем интереснее.
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