Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам колонии

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева 13 годам колонии. Экс-советнику главы города Игорю Забирану дали 7,5 года.

Источник: «Фонтанка.ру»







Такое решение Мещанский районный суд Москвы принял 20 ноября, сообщает ТАСС. Напомним, гособвинение запрашивало 13 и 9 лет соответственно плюс штрафы в 132 млн и 54 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о фабуле уголовного дела. Лавленцеву вменяют 4 эпизода мошенничества и растраты. В частности: невозвращение долга в 2,7 млрд рублей своему давнему партнеру Геннадию Тимченко; присвоение средств на строительстве подмосковных объектов (реутовский Дом культуры, мост в Мытищах, дорога в Шереметьево); растрату при выполнении строительного контроля для «Стройтрансгаза» на сооружении культурно-образовательных центров в трех регионах страны (600 млн). По последнему эпизоду с ним вместе проходит и бывший директор СТГ Игорь Забиран.

Владимир Лавленцев в 2013–2014 годах был вице-губернатором Петербурга про ЖКХ. До этого и после он занимался бизнесом — в компаниях, основанных его отцом (АРКС и «Горка»), в «Стройтрансгазе» и некоторых других организациях. Помимо уголовного дела, он был признан банкротом по иску Тимченко, его имущество распродается.