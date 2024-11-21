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Общество Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам колонии

Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам колонии

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13 комментариев

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева 13 годам колонии. Экс-советнику главы города Игорю Забирану дали 7,5 года.

Такое решение Мещанский районный суд Москвы принял 20 ноября, сообщает ТАСС. Напомним, гособвинение запрашивало 13 и 9 лет соответственно плюс штрафы в 132 млн и 54 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о фабуле уголовного дела. Лавленцеву вменяют 4 эпизода мошенничества и растраты. В частности: невозвращение долга в 2,7 млрд рублей своему давнему партнеру Геннадию Тимченко; присвоение средств на строительстве подмосковных объектов (реутовский Дом культуры, мост в Мытищах, дорога в Шереметьево); растрату при выполнении строительного контроля для «Стройтрансгаза» на сооружении культурно-образовательных центров в трех регионах страны (600 млн). По последнему эпизоду с ним вместе проходит и бывший директор СТГ Игорь Забиран.

Владимир Лавленцев в 2013–2014 годах был вице-губернатором Петербурга про ЖКХ. До этого и после он занимался бизнесом — в компаниях, основанных его отцом (АРКС и «Горка»), в «Стройтрансгазе» и некоторых других организациях. Помимо уголовного дела, он был признан банкротом по иску Тимченко, его имущество распродается.

Игорь Забиран некогда возглавлял связанную с братьями Ротенбергами компанию МТЭР Санкт-Петербург, возглавлял управление заказчика комитета по энергетике города, работал в Россетях Ленэнерго и недолго побыл советником врио губернатора. После этого он возглавил компанию «СКА Арена», которая стала концессионером по строительству одноименного комплекса на месте СКК. Генподрядчиком была как раз «Горка», совладельцем которой был Лавленцев. «Стройтрансгаз», контролируемый Геннадием Тимченко, тоже занимался строительством.

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Комментарии
13
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1 час
Мошенник !
Гость
1 час
Когда беглов станет бывшим?
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