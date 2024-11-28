«Все идет по плану»: Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, но ситуация находится под контролем и поводов для паники нет. Такое заявление сделал 28 ноября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ОДКБ в Астане, куда он прибыл с государственным визитом.
По словам Путина, колебания курса рубля связаны также с платежами в бюджет и с ценами на нефть.
«Очень много факторов сезонного характера», — заявил глава государства, упомянув, что, помимо ключевой ставки ЦБ, есть инструменты для замедления инфляции.
«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, — добавил Путин. — И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет». Он также подчеркнул, что в России и в соседних странах «процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану» (цитата по «Коммерсанту»). Окончательные решения по ставке Путин оставил за Центробанком.
Резкое ослабление рубля 27 ноября вызвало панику среди участников рынка и граждан. В моменте национальная валюта теряла более 8%. ЦБ накануне установил официальный курс доллара на уровне более 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года, и «Фонтанка» решила выяснить, какими будут последствия для граждан.
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