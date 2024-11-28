«Все идет по плану»: Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Колебание курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, но ситуация находится под контролем и поводов для паники нет. Такое заявление сделал 28 ноября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите ОДКБ в Астане, куда он прибыл с государственным визитом.

По словам Путина, колебания курса рубля связаны также с платежами в бюджет и с ценами на нефть.

«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, — добавил Путин. — И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет». Он также подчеркнул, что в России и в соседних странах «процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану» (цитата по «Коммерсанту»). Окончательные решения по ставке Путин оставил за Центробанком.