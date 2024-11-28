И вот опять! Докинут ли санкции доллар до 120 рублей и какими будут последствия для граждан

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







Резкое ослабление рубля 27 ноября вызвало панику среди участников рынка и граждан. В моменте национальная валюта теряла более 8 %, а это уже достаточно резкое движение, чтобы вмешался Центральный банк. Кажется, сработало. После шокирующих значений в 114 рублей за доллар и 120 — за евро к полудню сегодняшнего дня на Форексе «недружественные» инвалюты падают на 1,7 %.

Аналитики разводят руками — никаких сверхъестественных причин для такого скачка не было, поэтому все списывают на эмоции и спекуляции. Однако новые санкции и обострение геополитической обстановки со всеми вытекающими действительно формирует новый, более слабый курс рубля. «Фонтанка» вместе с экспертами разбиралась, в чем причины этого, какими будут последствия для граждан и собираются ли власти исправлять ситуацию.

Почему рубль опять падает

Причин много. Среди них называют существенное укрепление доллара США на мировой арене и усиление геополитической напряженности вокруг России, но особое внимание стоит обратить на недавние санкции. США ввели их в отношении множества средних и небольших российских банков (среди которых оказалось несколько петербургских), среди которых затесался Газпромбанк. Более двух с половиной лет он был своего рода священной коровой, которую на Западе не трогали, поскольку через эту кредитную организацию происходят расчеты с Россией за газ и другие экспортные товары. Новые санкции заставили участников международной торговли снова искать обходные пути.

Среди других причин ослабления рубля директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков называет стремление части импортеров быстрее провести платежи и возможный отток капитала.

«Расчеты и платежи по внешнеторговым операциям переместились за рубеж, где российский бизнес используют агентские схемы (по каналам в Китай и Турцию). Из-за этого валютная ликвидность накапливается на внешних счетах компаний, тогда как на отечественный рынок экспортная выручка приходит в рублях», — считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Со ссылкой на оценки ЦБ РФ она отмечает, что хотя 29 крупнейших экспортеров увеличили чистые продажи валютной выручки на 24 % к сентябрю, но объемы остались ниже среднего уровня за январь — август на 18 %. «Сейчас продажи валюты экспортерами скорее лишь удерживают рубль от более сильной девальвации, но недостаточно насыщают рынок для укрепления», — говорит аналитик.

Дополнительно сохраняет давление на курс и увеличивает валютные оттоки рост внутреннего спроса на импортные товары, отмечает Кабаков. Судя по всему, чем ближе наступление Нового года, тем больше этот спрос будет нарастать. Граждане будут закупаться подарками к празднику, а самая популярная категория товаров для этого — электроника и техника, все еще преимущественно импортная.

Как курс рубля отразится на жизни граждан

В первую очередь с ослаблением рубля столкнется бизнес. Ухудшится финансовое положение компаний, которые в значительной степени зависят от закупки сырья и оборудования в валюте. Наибольшие трудности испытывают представители таких сфер, как электроника, техника и фармацевтика. Также возрастут издержки в строительстве и машиностроении. Но как любой нормальный бизнес, они смогут воспользоваться опцией перекладывания издержек на конечного потребителя. Плохо будет тем импортерам, которые по каким-то причинам сделать этого не смогут. Это ведет к ухудшению положения и в худшем случае — к закрытию.

«Для граждан это означает увеличение стоимости импортных товаров, включая электронику, одежду и лекарства. Рост цен может быть заметен ближе к концу года, особенно если давление на рубль сохранится. Перед Новым годом цены на технику и импортные товары могут вырасти, поскольку продавцы начинают учитывать ожидания изменения курса рубля заранее», — прогнозирует Ярослав Кабаков.

Девальвация рубля отразится не только в росте цен на отдельные товары, но и на общей инфляции. «Сам ЦБ заявлял, что ослабление рубля на 10 % краткосрочно добавляет к инфляции 0,5 п. п. А значит, мы уже получаем дополнительные 0,2-0,3 п. п. к росту цен и в декабре, и в январе», — пишет телеграм-канал bitkogan, основанный экономистом и инвестбанкиром Евгением Коганом.

При этом недельная инфляция в стране и без того показывает высокие темпы роста. Все это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и возобновившегося роста зарплат. Каждая лишняя десятая доля процентного пункта инфляции, капающая на темечко коллективного ЦБ, заставляет его думать об еще большем ужесточении денежно-кредитной политики. Как итог уже замелькала в прогнозах аналитиков ключевая ставка в 25 %. Велика вероятность, что на заседании в декабре регулятор ограничится лишь 23 %, а в феврале — может быть уже 25.

«Банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23 % и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам.

Собираются ли власти что-то делать?

Похоже, что нет. Правительство все устраивает, ЦБ — в целом тоже. Министр финансов Антон Силуанов на днях назвал курс «способствующим экспорту». И это правда: чем больше рублей дают за один доллар, тем выше рублевые доходы экспортеров и тем выше эта часть доходов бюджета страны. Это особо актуально на фоне падения цен на нефть.

«В текущих реалиях, когда расходы бюджета растут, а цены на нефть в долларах США снижаются, финансовые власти предпочитают не предпринимать меры по укреплению рубля в пользу пополнения доходов бюджета за счет более „дешевого“ рубля, — говорит ведущий аналитик инвестиционной компании „Цифра брокер“ Наталия Пырьева. — При этом важно отметить, что несмотря на тенденцию к ослаблению рубля в течение 2024 года, динамика курса рубля была гораздо более ровной в сравнении с 2022–2023 годами, то есть курс рубля остается „стабильным и прогнозируемым“, что является одной из важных задач финансовых властей в рамках валютного рынка».

С другой стороны, это дестабилизирует финансовую систему. ЦБ уже говорил ранее, что для него любой курс — приемлемый (в 2014 году регулятор отпустил его в свободное плавание, взявшись за таргетирование инфляции), но резкие колебания — дестабилизируют ситуацию. Вчера они оказались достаточно резкими, чтобы Банк России отреагировал: он отказался от покупки юаней на внутреннем рынке до конца года. Косвенным образом это позволит остановить падение рубля и относительно других валют. Правда, воздерживаться от зеркалирования операций Минфина ЦБ будет в течение месяца. Видимо, предполагается, что к началу 2025 года все уже стабилизируется.

Пока паникующий из-за доллара по 114 народ в основном пытаются успокоить словами о том, что зарплата у него в рублях (но тратится на дорожающие товары с импортной составляющей), а страна уже не так зависима от расчетов в валютах «недружественных» стран. На большее рассчитывать не стоит.

Конечно, в арсенале финансово-экономического блока есть еще такие меры, как ужесточение валютного контроля (например, можно обязать экспортеров продавать больше валютной выручки, а не 25 %, как сейчас) и повышение ключевой ставки. Но первым пользоваться как-то не спешат, а следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено аж на 20 декабря. До этого момента курс, в теории, успеет еще несколько раз восстановиться. Что, впрочем, не исключает других факторов, влияющих на принятие решения.

Эксперты: доллар по 100 — это уже норма

Со временем компании адаптируются к новым санкциям, но как полагают эксперты, курс будет уже на других, более высоких позициях. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова считает, что «новой нормальностью» станет уровень в 98-100 рублей за доллар.

«В моменте движение может быть ярко выраженным, но мы не ожидаем, что такая динамика будет носить длительный характер, речь идет о днях, после чего рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 рублей за доллар США, 108 рублей за евро, 14 рублей за юань», — полагает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Ярослав Кабаков отмечает, что перспективы восстановления рубля зависят от ряда факторов. «Восстановление возможно при росте цен на нефть, снижении импорта или введении новых валютных мер Центробанком. Однако краткосрочная волатильность сохранится, — говорит он. — Прогнозы курса пока указывают на доллар и евро в пределах 102 и 110 рублей соответственно, и в случае стабилизации курса можно ожидать возврата доллара к значениям 95–100 рублей, однако многое зависит от внешних факторов и мер регулятора. Если панические настроения усилятся, возможно ослабление к доллару в районе 120 рублей».

В копилку факторов неопределенности, которые влияют на ситуацию извне, добавляется становление Дональда Трампа как нового президента США. Что ждать от человека, который олицетворяет собой непредсказуемость, и его команды, пока не может сказать никто.

«Трамп — это человек, который пообещал очень-очень многое, и, в частности, дал противоречивые обещания: например, ослабить доллар и одновременно ввести таможенные барьеры. Тут как бы одно против другого идет. В итоге мы видим, что сейчас доллар-то укрепляется, а не слабеет, — говорил в беседе с „Фонтанкой“ Евгений Коган. — Трамп очень многое хочет перелопатить, и это интересно, это выдающийся эксперимент. Хотя, с другой стороны, не дай Бог жить в эпоху экспериментов, но мы в нее живем».