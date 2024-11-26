Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 757мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы «Это сбывается». Силуанов: россияне поднимают ключевую ставку, потому что «много думают»

«Это сбывается». Силуанов: россияне поднимают ключевую ставку, потому что «много думают»

5 814
46 комментариев

Текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, а этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, передает РБК 26 ноября.

«Самое главное — курс для экспорта важнее ставки», — подчеркнул он. В ответ модератор сессии заявил, что курс рубля к доллару «уже трехзначный». 26 ноября курс доллара вырос до 105,5 рублей, а курс евро достиг отметки в 110 рублей. Силуанов парировал: курс не «хороший или плохой», а «способствующий экспорту».

Обсуждалась и ключевая ставка. Антон Силуанов посоветовал россиянам не создавать дополнительных ожиданий. «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал он.

Министр подчеркнул, что высокая ставка для людей менее чувствительна, чем высокая инфляция, потому что последняя бьет по жителям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Поэтому в первую очередь нужно «решить вопрос с инфляцией», убежден Силуанов.

Ранее Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока». В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году — 12-13% годовых, а в 2027 году — в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY19
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
50
Snow*
1 час
таки сами виноваты - слишком много думаете про цены, вот они и растут, конечно.
gatsby55
1 час
И тут же Чемезов заявляет, что высокая ставка убивает производство. Они бы там разобрались между собой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
Новости компаний
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Новости компаний
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00