«Это сбывается». Силуанов: россияне поднимают ключевую ставку, потому что «много думают»

«Самое главное — курс для экспорта важнее ставки», — подчеркнул он. В ответ модератор сессии заявил, что курс рубля к доллару «уже трехзначный». 26 ноября курс доллара вырос до 105,5 рублей, а курс евро достиг отметки в 110 рублей. Силуанов парировал: курс не «хороший или плохой», а «способствующий экспорту».

Обсуждалась и ключевая ставка. Антон Силуанов посоветовал россиянам не создавать дополнительных ожиданий. «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал он.

Министр подчеркнул, что высокая ставка для людей менее чувствительна, чем высокая инфляция, потому что последняя бьет по жителям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Поэтому в первую очередь нужно «решить вопрос с инфляцией», убежден Силуанов.

Ранее Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока». В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году — 12-13% годовых, а в 2027 году — в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.