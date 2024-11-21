В санкционный список США попали шесть петербургских банков

Среди десятков российский банков, против которых 21 ноября были введены санкции США, оказались шесть кредитных организаций, базирующихся в Петербурге, подсчитала «Фонтанка».

Среди них банк «Викинг», который считается первым коммерческим банком, созданным в РСФСР. С ним связано имя миллиардера Алексея Устаева. В прошлом году он ушел от оперативного управления бизнесом и вышел из совета директоров банка. По данным «РИА Рейтинг», кредитная организация занимает среди российских банков 295-е место по объему активов.

Кроме того, санкции были введены в отношении регистраторов — участников финансового рынка, ведущих учет ценных бумаг и реестры их владельцев. В релизе минфина США утверждается, что для обхода ограничений в отношении Национального расчетного депозитария часть бумаг были переведены местным российским регистраторам. 40 таких компаний пополнили санкционный перечень. В их числе зарегистрированные в Петербурге АО «Актив», ДРАГА (Держатель реестров акционеров газовой промышленности) и ООО «Центр учета и регистрации».