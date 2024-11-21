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Финансы В санкционный список США попали шесть петербургских банков

В санкционный список США попали шесть петербургских банков

4 863
4 комментария

Среди десятков российский банков, против которых 21 ноября были введены санкции США, оказались шесть кредитных организаций, базирующихся в Петербурге, подсчитала «Фонтанка».

Среди них банк «Викинг», который считается первым коммерческим банком, созданным в РСФСР. С ним связано имя миллиардера Алексея Устаева. В прошлом году он ушел от оперативного управления бизнесом и вышел из совета директоров банка. По данным «РИА Рейтинг», кредитная организация занимает среди российских банков 295-е место по объему активов.

Также под санкции попали банк «Объединенный капитал» (89-е место), банк «Александровский» (149-е место), Экси-банк (181-е), Финстар Банк (182-е) и банк «Оранжевый» (252-е).

Кроме того, санкции были введены в отношении регистраторов — участников финансового рынка, ведущих учет ценных бумаг и реестры их владельцев. В релизе минфина США утверждается, что для обхода ограничений в отношении Национального расчетного депозитария часть бумаг были переведены местным российским регистраторам. 40 таких компаний пополнили санкционный перечень. В их числе зарегистрированные в Петербурге АО «Актив», ДРАГА (Держатель реестров акционеров газовой промышленности) и ООО «Центр учета и регистрации».

Всего минфин США ввел дополнительные антироссийские санкции в отношении около 100 физических и юридических лиц, включая заместителей председателя Банка России и глав его департаментов.

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Комментарии
5
kachumnoy
2 минуты
В наш санкционный список кто попал?
280306928
5 минут
Что за банки такие, подзаборные, я названий даже не слышал. Оранжевый, так прямо намекает на революцию.
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