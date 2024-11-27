ЦБ на фоне падения рубля отказался от покупки валюты до конца года

Банк России с 28 ноября до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, чтобы зеркалировать регулярные операции Минфина в рамках бюджетного правила. Такое решение регулятор принял «в целях снижения волатильности финансовых рынков», сообщает его пресс-служба 27 ноября.

При этом Центральный банк будет проводить утвержденные ранее операции по продаже валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года.

Таким образом ЦБ отреагировал на резкое ослабление рубля 27 ноября. На международном рынке доллар в моменте достигал 114 рублей, евро — 120. К 18:00 доллар «откатился» к отметке в 109,9 рубля, евро — 117,8, но не надолго — позже они вернулись на 113 и 119 соответственно. Ранее эксперт рассказал «Фонтанке», почему национальная валюта так стремительно дешевеет и к каким последствиям для граждан это может привести.