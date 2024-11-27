«Возможно ослабление к доллару в районе 120 рублей». Экономист рассказал, почему так быстро падает российская валюта

Текущее ослабление рубля связано в большей степени с обострением геополитических рисков и рядом других факторов. Об этом 27 ноября сообщил «Фонтанке» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Причины ослабления рубля в большей степени связаны с текущим обострением геополитических рисков, стремлением части импортеров быстрее провести платежи, и возможно, с оттоком капитала. Стоит учитывать, что ослабление рубля поддерживает рост инфляции, усиленный ростом заработных плат и низким уровнем безработицы. Дополнительно рост внутреннего спроса на импортные товары увеличивает валютные оттоки и сохраняет давление на курс», — отметил он.

По его словам, наибольшие трудности из-за ослабления рубля испытают на себе компании, зависимые от импорта, то есть работающие в сферах электроники, техники и фармацевтики. Также вырастут издержки в строительстве и машиностроении. Граждане столкнутся с удорожанием импортных товаров, в том числе электроники, одежды и лекарств.

«Рост цен может быть заметен ближе к концу года, особенно если давление на рубль сохранится, — говорит Кабаков. — Перед Новым годом цены на технику и импортные товары могут вырасти, поскольку продавцы начинают учитывать ожидания изменения курса рубля заранее».

По оценке аналитика, рубль может восстановиться, если вырастут цены на нефть, снизится импорт или будут введены новые валютные меры Центральным банком. Регулятор готов реагировать на резкие скачки курса, и может это сделать через продажу валюты на бирже, ужесточение валютного контроля или, наконец, повышение ключевой ставки.

«Прогнозы курса пока указывают на доллар и евро в пределах 102 и 110 рублей соответственно, и в случае стабилизации курса можно ожидать возврата доллара к значениям 95–100 рублей, однако многое зависит от внешних факторов и мер регулятора. Если панические настроения усилятся, возможно ослабление к доллару в районе 120 рублей», — прогнозирует экономист.

Курс доллара на международном рынке в среду, 27 ноября, поднялся с 105 до 114 рублей, евро в моменте «шагнул» за 120 рублей. Позже они немного «откатились» от пиковых значений. К 17:36 мск доллар стоил 113,3 рубля (+7,36 %), евро — 119,5 рубля (+8 %). Это происходит на фоне введения новых антироссийских санкций, затронувших Газпромбанк, через который происходят расчеты с иностранными покупателями российских товаров.