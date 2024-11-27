Подробности истории, от которой хочется плакать. Мужчина, которого четыре дня ждала собака, утонул там же, где его друг и жена

Житель Башкирии утонул в Уфе 24 ноября в том же самом месте, где семь лет назад погибли его жена и друг. Тогда, в октябре 2017 года, мужчина сплавлялся по реке вместе с женой и другом на байдарке. Байдарка перевернулась, выплыл только он. Тогда ему было 52 года.