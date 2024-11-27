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Происшествия Подробности истории, от которой хочется плакать. Мужчина, которого четыре дня ждала собака, утонул там же, где его друг и жена

Подробности истории, от которой хочется плакать. Мужчина, которого четыре дня ждала собака, утонул там же, где его друг и жена

5 985
10 комментариев

Источник:

Подробности башкирской истории про утонувшего мужчину и его собаку рассказывает 27 ноября UFA1.RU со ссылкой на МЧС.

Житель Башкирии утонул в Уфе 24 ноября в том же самом месте, где семь лет назад погибли его жена и друг. Тогда, в октябре 2017 года, мужчина сплавлялся по реке вместе с женой и другом на байдарке. Байдарка перевернулась, выплыл только он. Тогда ему было 52 года.

Теперь же он выехал на лёд на велосипеде: хотел срезать дорогу. Но тонкий лёд не выдержал, мужчина ушел под воду за секунды. Это видели люди на берегу, бросились ему на помощь, но сделать ничего не смогли. Один мужчина даже сам провалился под лед, его успели спасти.

На следующий день на 7-метровой глубине нашли велосипед. Тело достали только сегодня, 27 ноября. Все это время собака по кличке Белка, как уже писала «Фонтанка», сидела на льду и ждала утонувшего хозяина. Родственники пытались её увести, но она не пошла.

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Комментарии
10
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Мне лично хочется ругаться от подобной глупости 56-летнего человека.
Отец Родной
1 час
Нетронутый эволюцией уголок...
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