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Происшествия Собака четыре дня ждёт на берегу Уфы утонувшего хозяина

Собака четыре дня ждёт на берегу Уфы утонувшего хозяина

4 973
30 комментариев

Источник:

В Башкирии беспокоятся о судьбе собаки, которая четыре дня сидит на берегу реки Уфы и ждёт утонувшего хозяина. Об этом пишет 27 ноября UFA1 со ссылкой на Госкомитет РБ по ЧС.

Хозяин Белки 24 ноября решил на велосипеде переехать реку, но провалился под лёд и утонул. Лёд на реке местами не превышает 1 см в толщину. С того момента Белка не уходила с места трагедии. Родственники пытались забрать её домой, но у них ничего не получалось.

+1

Сначала спасатели нашли только велосипед на дне. А сегодня днём, по данным МЧС, из воды вытащили и погибшего мужчину. Он не доехал до берега всего около 100 метров.

«Сегодня надежда в глазах собаки погасла», — рассказали в МЧС.

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Комментарии
30
Cashmare
1 час
до слёз, б...
SERGEY111
2 часа
Вечно преданный друг без тени лицемерия , вранья и подлости - надеюсь Белку уговорят вернуться к родственникам почившего по своей элементарной глупости хозяина .
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