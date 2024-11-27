Собака четыре дня ждёт на берегу Уфы утонувшего хозяина

В Башкирии беспокоятся о судьбе собаки, которая четыре дня сидит на берегу реки Уфы и ждёт утонувшего хозяина. Об этом пишет 27 ноября UFA1 со ссылкой на Госкомитет РБ по ЧС.

Хозяин Белки 24 ноября решил на велосипеде переехать реку, но провалился под лёд и утонул. Лёд на реке местами не превышает 1 см в толщину. С того момента Белка не уходила с места трагедии. Родственники пытались забрать её домой, но у них ничего не получалось.