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Общество В петербургском «Буквоеде» объяснили, как Булат Окуджава стал иноагентом

В петербургском «Буквоеде» объяснили, как Булат Окуджава стал иноагентом

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22 комментария

Представители сети книжных магазинов «Буквоед» сообщили «Фонтанке» 27 ноября, что экземпляр с пометкой об иноагентстве советского поэта Булата Окуджавы был результатом технической ошибки. Накануне фотографии такой книги вызвали резонанс в интернете. Причиной неправильной маркировки, как и предполагали петербуржцы, стало предисловие от поэта, литературного критика Дмитрия Быкова*.

«Произошла техническая ошибка. Таких книг с неправильной маркировкой больше нет в интернет-магазине и магазинах сети в Петербурге. Эта книга была в наличии в одном экземпляре, это старое издание. Для нового маркировка не нужна», — рассказали «Фонтанке» в «Буквоеде».

Поскольку старое издание содержало предисловие Дмитрия Быкова, признанного иностранным агентом в 2022 году, по закону книга должна была быть упакована в плёнку, помечена маркировкой 18+ и плашкой о том, что материал произведен иностранным агентом или касается его деятельности. По ошибке стандартную пометку оформили на Булата Окуджаву, умершего в 1997 году.

Новое издание сборника содержит предисловие поэта Константина Арбенина и доступно в магазине без каких-либо ограничений.

Экземпляр с пометкой об иноагентстве Окуджавы, фотографии которого разошлись по сети, был найден в магазине на Народной, 4. Человек, обративший на него внимание, купил его и решил не распаковывать.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге продают и не продают книги иноагентов в контексте современного законодательства.


* — признан иностранным агентом Минюстом РФ

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Буквоед Булат Окуджава Иноагент
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Комментарии
22
279964241
57 минут
Ой, маразм, маразм...
Ankor
58 минут
И 18+ и иноагент! Окуджава много раз в гробу перевернулся.
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