В петербургском «Буквоеде» объяснили, как Булат Окуджава стал иноагентом

Представители сети книжных магазинов «Буквоед» сообщили «Фонтанке» 27 ноября, что экземпляр с пометкой об иноагентстве советского поэта Булата Окуджавы был результатом технической ошибки. Накануне фотографии такой книги вызвали резонанс в интернете. Причиной неправильной маркировки, как и предполагали петербуржцы, стало предисловие от поэта, литературного критика Дмитрия Быкова*.

«Произошла техническая ошибка. Таких книг с неправильной маркировкой больше нет в интернет-магазине и магазинах сети в Петербурге. Эта книга была в наличии в одном экземпляре, это старое издание. Для нового маркировка не нужна», — рассказали «Фонтанке» в «Буквоеде».

Поскольку старое издание содержало предисловие Дмитрия Быкова, признанного иностранным агентом в 2022 году, по закону книга должна была быть упакована в плёнку, помечена маркировкой 18+ и плашкой о том, что материал произведен иностранным агентом или касается его деятельности. По ошибке стандартную пометку оформили на Булата Окуджаву, умершего в 1997 году.