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Политика Reuters: команда Трампа рассматривает возможность переговоров с Ким Чен Ыном

Reuters: команда Трампа рассматривает возможность переговоров с Ким Чен Ыном

662
5 комментариев

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет обсуждение по поводу прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 26 ноября со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Агентство пишет, что команда Трампа надеется, что «новый дипломатический толчок» поможет снизить «риски вооруженного конфликта». Пока не совсем понятно, как на возможность переговоров отреагирует Ким Чен Ын. Источники уточняют, что первоначальную цель взаимодействия Трамп видит в восстановлении базового взаимодействия между США и КНДР.

«Дальнейшие политические цели или точный график пока не установлены», — пишет Reuters.

Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что нынешняя обстановка на Корейском полуострове может привести к «термоядерной войне». Лидер КНДР уточнил, что Америка сейчас повышает уровень провокаций и давления для того, чтобы «укреплять свое господство над сателлитами».

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Дональд Трамп Ким Чен Ын Переговоры
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
39 минут
скоро ын сам к трампу прибежит жаловаться на пу. хе-хе.
FedorGr
12 минут
Восхищаюсь нашим президентом.. Все переиграл. Выбрал Трампа, подружился с Ыном, бывшего министра Австрии заманил в Рязань с собаками, запустил Орешник, переманил чеченцев в на нашу сторону.. всего и не перечислить. Не не сумеет повторить или даже близко приблизится к к его величию.
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