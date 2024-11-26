Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 759мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Бизнес Машины китайские, люди — наши. Как в Калуге Haval поделили

Машины китайские, люди — наши. Как в Калуге Haval поделили

2 310
4 комментария

Известие о старте в Калуге контрактной сборки автомобилей Haval на этой неделе породило в Сети неразбериху. Одни утверждали, что это не что иное, как бывший завод Mitsubishi Motors, «ПСМА Рус», переименованный в «Автомобильные технологии», другие — что «Автомобильные технологии» — это совершенно новая фирма, которая теперь владеет заводскими мощностями в калужском промпарке Росва. Как выяснила «Фонтанка», ошибались и те, и другие.

Оформлена на бабушку

Компания ООО «Автомобильные технологии» — «российская независимая компания, занимающаяся оптовыми поставками и дистрибуцией автомобилей, запасных частей и компонентов, моторных масел и технических жидкостей», — говорится на инвестиционном портале Калужской области.

При поддержке губернатора и правительства Калужской области, говорится там, в декабре 2023 года компания расширила свою деятельность и запустила предсерийное производство среднеразмерных кроссоверов на заводе «ПСМА Рус», расположенном в индустриальном парке «Росва». В марте 2024 года фирма перешла к серийному производству Citroёn С5 Aircross. Сборку ведут по методу SKD-4, который включает 800 групп компонентов и 1700 деталей. На всех этапах сборки детали проверяют на механические и электрические характеристики, геометрию, водонепроницаемость и шумоизоляцию, в довершение динамические характеристики тестируют на обширном треке.

В Калуге, по данным СПАРК, зарегистрировано только одно общество с ограниченной ответственностью — «Автомобильные технологии», адрес его регистрации совпадает с адресом «ПСМА Рус» — Калужская область, город Калуга, территория Промзона, индустриальный парк Росва.

Как следует из карточки компании, ООО «Автомобильные технологии» зарегистрировано в марте 2023 года, на конец отчетного периода в нем числился один сотрудник.

Руководит фирмой генеральный директор Александр Дзыговский, ранее, по данным СПАРК, нигде в руководстве не замеченный, единственный бенефициар — Галина Яковлевна Долголенко, родившаяся в 1950 году и не имеющая долей ни в каких других юрлицах.

По итогам 2023 года ООО «Автомобильные технологии» при выручке в 2,3 миллиарда рублей показало чистую прибыль в 141,3 миллиона. «Фонтанка» попыталась связаться с предприимчивой 74-летней дамой, чтобы расспросить о планах по развитию бизнеса. Однако по записанному на ее паспорт номеру телефона ответил мужчина с южным акцентом, коротко давший понять, что не знает, о какой Галине Долголенко идет речь.

Редакция проявила настойчивость и отыскала номер телефона дочери владелицы нового крупного автопредприятия с миллиардными оборотами. Каково же было удивление корреспондента, когда женщина с той же фамилией и отчеством по имени супруга Долголенко, к тому же прописанная с ней по одному адресу в подмосковном Жуковском, заявила, что тоже не знает о существовании Галины Яковлевны и ничего не может сказать про ее бизнес.

Генеральный директор «Автомобильных технологий» Александр Дзыговский трубку не взял и на сообщения в мессенджере не ответил.

Кто же собирает Haval в Калуге?

После ухода с российского рынка в 2022 году автомобильного концерна Stellantis (70%), который совместно с Mitsubishi Motors (30%) владел калужским заводом «ПСМА Рус», предприятие долгое время простаивало. Уход гегемонов авторынка не помешал заводу выстроить взаимоотношения с китайскими партнерами и возобновить на площадке производство новых версий моделей Stellantis Citroen C5 Aircross. В декабре 2023-го завод получил не менее 42 машино-комплектов, писал Reuters, произведённых в Китае компанией Dongfeng Motor Group, а уже в марте началась серийная сборка. При этом 100% долей компании, как и в 2014 году, владеет PCMA Holding B.V., и смена наименования в ЕГРЮЛ, судя по СПАРК, официально не произошла.

Любопытно, что о старте производства заявило не само «ПСМА Рус», а ООО «Автомобильные технологии», — компания, созданная в марте прошлого года. Более того, буквально на прошлой неделе логотипы Opel и Mitsubishi на заводских стелах заменили товарным знаком Rosva (заявку на регистрацию товарного знака «Автомобильные технологии» подали 22 октября) и логотипом с названием компании, выполненным в черно-зеленых цветах. К тому же и свидетельство об одобрении типа транспортного средства на китайский кроссовер Haval выдан 19 ноября на имя компании «Автомобильные технологии».

Самое интересное, что и сам «ПСМА Рус» весь прошлый год вкалывал не покладая рук: компания выручила 819 миллионов рублей и отчиталась о 1,5 миллиарда чистой прибыли. Как пояснил собеседник «Фонтанки», весь прошлый год здесь производили автомобили Citroen. Правда, в дилерских салонах эти машины так и не «взлетели». Видимо, подвела высокая цена.

Судебные препоны

Причиной столь запутанных рокировок, выяснила «Фонтанка», могла стать судебная тяжба с жителем Волгограда Константином М., который в декабре прошлого года подал в суд иск к компании «ПСМА Рус» и потребовал возместить ему 3,5 миллиона рублей неустойки за нарушение срока возмещения убытков. Если вкратце, Константин приобрел автомобиль, произведенный компанией, обнаружил на багажнике коррозию, которая, по его мнению, мешала эксплуатации, и был вынужден полгода ездить на арендованной машине.

По его претензии компания признала недочет, выплатила компенсацию, но не в том объеме, как рассчитывал истец. Тогда и родился иск, где Константин предъявил недополученное, а также расходы на аренду подменной машины. Суд иск удовлетворил частично — обязал «ПСМА Рус» выплатить истцу 2,8 миллиона рублей. И сверх того в пользу Константина — 10 миллионов неустойки за просрочку удовлетворения требований и 5 миллионов рублей штрафа. Кроме того, еще 60 тысяч по решению суда «ПСМА Рус» должен был перечислить в доход бюджета в качестве госпошлины.

Но где-то «ПСМА Рус» свернули не туда и остались должны бюджету 10 тысяч рублей исполнительского сбора. Задолженность привела к плачевным последствиям: в мае взыскателю и Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области был выдан исполнительный лист, на основании которого на собственность компании — здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Росва» (сварочный и сборочные цеха и пристройка разгрузочного дока) — 5 ноября наложили запрещение регистрации. Под арест попала и выкупленная ранее у калужских областных властей земля — 100 га в промпарке. То есть здание и земля вроде как есть, пользоваться ими можно, а вот юридически сделать с ним ничего нельзя.

Оплата сдельная

Комментировать переименование «ПСМА Рус» в «Автомобильные технологии» директор «ПСМА Рус» Сергей Тимарев не стал, предложив корреспонденту по телефону обратиться «к уполномоченным компаниям».

Как пояснили «Фонтанке» в «Корпорации развития Калужской области», заводские мощности все еще закреплены за «ПСМА Рус» на праве собственности. Об этом же говорят и свежие выписки из Росстата. А «Автомобильные технологии» пользуются цехами предприятия за плату.

— Локальный менеджмент калужского предприятия «ПСМА Рус» принял решение о сдаче его в аренду компании «Автомобильные технологии» в соответствии со стратегией поступательного развития и поддержки ритмичности производства на перезапущенных в прошлом году мощностях, — сказали в компании.

Также там добавили, что коллаборация позволит эффективно загрузить предприятие, а контрактная сборка автомобилей Haval обеспечит полную загрузку линий и цехов и позволит вывести работников из простоя. «Поэтапный выход и набор новых сотрудников уже начался», — подытожили в компании.

С прошлого года «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» выпускал Haval 6 крупноузловым способом в Индустриальном парке Узловского района Тульской области. Производство Haval M6 на производственной площадке «Автомобильных технологий» в Калужской области подтвердили и в Российском отделении китайской компании Haval Motor. Завод в Туле загружен полностью, и, чтобы нарастить объемы, потребовалась контрактная сборка. За каждый собранный автомобиль «Автомобильные технологии» получают от китайского партнера комиссию.

Кстати, Haval — пока единственная китайская марка, которая официально имеет статус «Сделано в России», а значит, перед ней открыта дорога не только на госзакупках, но и к госпрограмме субсидирования для учителей, медиков, военных и инвалидов. В первом полугодии 2024 года продажи новых Haval в России выросли в 2,1 раза год к году, до 81 450 автомобилей. А доля на рынке РФ подскочила с 9,6% до 11,3%. В итоге Haval обошел прежнего лидера Chery и стал лидером по продажам среди всех иномарок.

«Фонтанке» эта история напомнила о том, как скромная петербургская пенсионерка оказалась владелицей огромного пакета недвижимости, которая приносила — не ей, а кому-то — до 10 млрд рублей год. Правда, спустя несколько месяцев после публикации об этом на «Фонтанке» юридически она лишилась этих активов, а истинный владелец сейчас скрывается за паями закрытого паевого фонда.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Сила в Правде!!
43 минуты
хавал отстой для третьего мира жестянка.
houspi
38 минут
Какая разница на кого завод записан, если производство организовано законно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00