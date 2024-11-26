Машины китайские, люди — наши. Как в Калуге Haval поделили

Источник: Валентин Антонов / ТАСС







Известие о старте в Калуге контрактной сборки автомобилей Haval на этой неделе породило в Сети неразбериху. Одни утверждали, что это не что иное, как бывший завод Mitsubishi Motors, «ПСМА Рус», переименованный в «Автомобильные технологии», другие — что «Автомобильные технологии» — это совершенно новая фирма, которая теперь владеет заводскими мощностями в калужском промпарке Росва. Как выяснила «Фонтанка», ошибались и те, и другие.

Оформлена на бабушку

Компания ООО «Автомобильные технологии» — «российская независимая компания, занимающаяся оптовыми поставками и дистрибуцией автомобилей, запасных частей и компонентов, моторных масел и технических жидкостей», — говорится на инвестиционном портале Калужской области.

При поддержке губернатора и правительства Калужской области, говорится там, в декабре 2023 года компания расширила свою деятельность и запустила предсерийное производство среднеразмерных кроссоверов на заводе «ПСМА Рус», расположенном в индустриальном парке «Росва». В марте 2024 года фирма перешла к серийному производству Citroёn С5 Aircross. Сборку ведут по методу SKD-4, который включает 800 групп компонентов и 1700 деталей. На всех этапах сборки детали проверяют на механические и электрические характеристики, геометрию, водонепроницаемость и шумоизоляцию, в довершение динамические характеристики тестируют на обширном треке.

В Калуге, по данным СПАРК, зарегистрировано только одно общество с ограниченной ответственностью — «Автомобильные технологии», адрес его регистрации совпадает с адресом «ПСМА Рус» — Калужская область, город Калуга, территория Промзона, индустриальный парк Росва.

Как следует из карточки компании, ООО «Автомобильные технологии» зарегистрировано в марте 2023 года, на конец отчетного периода в нем числился один сотрудник.

Руководит фирмой генеральный директор Александр Дзыговский, ранее, по данным СПАРК, нигде в руководстве не замеченный, единственный бенефициар — Галина Яковлевна Долголенко, родившаяся в 1950 году и не имеющая долей ни в каких других юрлицах.

По итогам 2023 года ООО «Автомобильные технологии» при выручке в 2,3 миллиарда рублей показало чистую прибыль в 141,3 миллиона. «Фонтанка» попыталась связаться с предприимчивой 74-летней дамой, чтобы расспросить о планах по развитию бизнеса. Однако по записанному на ее паспорт номеру телефона ответил мужчина с южным акцентом, коротко давший понять, что не знает, о какой Галине Долголенко идет речь.

Редакция проявила настойчивость и отыскала номер телефона дочери владелицы нового крупного автопредприятия с миллиардными оборотами. Каково же было удивление корреспондента, когда женщина с той же фамилией и отчеством по имени супруга Долголенко, к тому же прописанная с ней по одному адресу в подмосковном Жуковском, заявила, что тоже не знает о существовании Галины Яковлевны и ничего не может сказать про ее бизнес.

Генеральный директор «Автомобильных технологий» Александр Дзыговский трубку не взял и на сообщения в мессенджере не ответил.

Кто же собирает Haval в Калуге?

После ухода с российского рынка в 2022 году автомобильного концерна Stellantis (70%), который совместно с Mitsubishi Motors (30%) владел калужским заводом «ПСМА Рус», предприятие долгое время простаивало. Уход гегемонов авторынка не помешал заводу выстроить взаимоотношения с китайскими партнерами и возобновить на площадке производство новых версий моделей Stellantis Citroen C5 Aircross. В декабре 2023-го завод получил не менее 42 машино-комплектов, писал Reuters, произведённых в Китае компанией Dongfeng Motor Group, а уже в марте началась серийная сборка. При этом 100% долей компании, как и в 2014 году, владеет PCMA Holding B.V., и смена наименования в ЕГРЮЛ, судя по СПАРК, официально не произошла.

Любопытно, что о старте производства заявило не само «ПСМА Рус», а ООО «Автомобильные технологии», — компания, созданная в марте прошлого года. Более того, буквально на прошлой неделе логотипы Opel и Mitsubishi на заводских стелах заменили товарным знаком Rosva (заявку на регистрацию товарного знака «Автомобильные технологии» подали 22 октября) и логотипом с названием компании, выполненным в черно-зеленых цветах. К тому же и свидетельство об одобрении типа транспортного средства на китайский кроссовер Haval выдан 19 ноября на имя компании «Автомобильные технологии».

Самое интересное, что и сам «ПСМА Рус» весь прошлый год вкалывал не покладая рук: компания выручила 819 миллионов рублей и отчиталась о 1,5 миллиарда чистой прибыли. Как пояснил собеседник «Фонтанки», весь прошлый год здесь производили автомобили Citroen. Правда, в дилерских салонах эти машины так и не «взлетели». Видимо, подвела высокая цена.

Судебные препоны

Причиной столь запутанных рокировок, выяснила «Фонтанка», могла стать судебная тяжба с жителем Волгограда Константином М., который в декабре прошлого года подал в суд иск к компании «ПСМА Рус» и потребовал возместить ему 3,5 миллиона рублей неустойки за нарушение срока возмещения убытков. Если вкратце, Константин приобрел автомобиль, произведенный компанией, обнаружил на багажнике коррозию, которая, по его мнению, мешала эксплуатации, и был вынужден полгода ездить на арендованной машине.

По его претензии компания признала недочет, выплатила компенсацию, но не в том объеме, как рассчитывал истец. Тогда и родился иск, где Константин предъявил недополученное, а также расходы на аренду подменной машины. Суд иск удовлетворил частично — обязал «ПСМА Рус» выплатить истцу 2,8 миллиона рублей. И сверх того в пользу Константина — 10 миллионов неустойки за просрочку удовлетворения требований и 5 миллионов рублей штрафа. Кроме того, еще 60 тысяч по решению суда «ПСМА Рус» должен был перечислить в доход бюджета в качестве госпошлины.

Но где-то «ПСМА Рус» свернули не туда и остались должны бюджету 10 тысяч рублей исполнительского сбора. Задолженность привела к плачевным последствиям: в мае взыскателю и Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области был выдан исполнительный лист, на основании которого на собственность компании — здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Росва» (сварочный и сборочные цеха и пристройка разгрузочного дока) — 5 ноября наложили запрещение регистрации. Под арест попала и выкупленная ранее у калужских областных властей земля — 100 га в промпарке. То есть здание и земля вроде как есть, пользоваться ими можно, а вот юридически сделать с ним ничего нельзя.

Оплата сдельная

Комментировать переименование «ПСМА Рус» в «Автомобильные технологии» директор «ПСМА Рус» Сергей Тимарев не стал, предложив корреспонденту по телефону обратиться «к уполномоченным компаниям».

Как пояснили «Фонтанке» в «Корпорации развития Калужской области», заводские мощности все еще закреплены за «ПСМА Рус» на праве собственности. Об этом же говорят и свежие выписки из Росстата. А «Автомобильные технологии» пользуются цехами предприятия за плату.

— Локальный менеджмент калужского предприятия «ПСМА Рус» принял решение о сдаче его в аренду компании «Автомобильные технологии» в соответствии со стратегией поступательного развития и поддержки ритмичности производства на перезапущенных в прошлом году мощностях, — сказали в компании.

Также там добавили, что коллаборация позволит эффективно загрузить предприятие, а контрактная сборка автомобилей Haval обеспечит полную загрузку линий и цехов и позволит вывести работников из простоя. «Поэтапный выход и набор новых сотрудников уже начался», — подытожили в компании.

С прошлого года «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» выпускал Haval 6 крупноузловым способом в Индустриальном парке Узловского района Тульской области. Производство Haval M6 на производственной площадке «Автомобильных технологий» в Калужской области подтвердили и в Российском отделении китайской компании Haval Motor. Завод в Туле загружен полностью, и, чтобы нарастить объемы, потребовалась контрактная сборка. За каждый собранный автомобиль «Автомобильные технологии» получают от китайского партнера комиссию.

Кстати, Haval — пока единственная китайская марка, которая официально имеет статус «Сделано в России», а значит, перед ней открыта дорога не только на госзакупках, но и к госпрограмме субсидирования для учителей, медиков, военных и инвалидов. В первом полугодии 2024 года продажи новых Haval в России выросли в 2,1 раза год к году, до 81 450 автомобилей. А доля на рынке РФ подскочила с 9,6% до 11,3%. В итоге Haval обошел прежнего лидера Chery и стал лидером по продажам среди всех иномарок.