Сергей Шнуров рассказал, о чем будет новый альбом группы «Ленинград»

Новый альбом группы «Ленинград», уже второй за месяц (ранее вышел совместный с Инстасамкой мини-альбом «Бумеры и зумеры»), выйдет «на днях», по словам Сергея Шнурова.
В интервью ТАСС, опубликованном 26 ноября, музыкант рассказал, что назвал пластинку «Синяя богиня», хотя первоначальным названием было «Эксклюзив», и что в альбоме будет 14 песен, хотя Шнуров написал их целых 20. Солистка на альбоме — Ксения Руденко, темы — самые разные «из жизни современного города».
«Почему-то раньше, я не знаю… дали тебе в морду или ты дал в морду, ты как-то с этим и живешь, ну и нормально, а сейчас это считается психологической травмой, — рассказал Шнуров агентству. — И эту фигню нужно почему-то прорабатывать. И люди бесконечно занимаются проработкой какой-то фигни /…/ при этом коэффициент полезной деятельности у них уменьшается».
По мнению лидера группы «Ленинград», подобное отношение «приведет к росту так называемого символического капитала», когда торгуют «эфемерностями», а не самими предметами.
«Ты не можешь купить просто стул. Тебе нужно купить экологически чистый стул. Или ты не можешь купить просто яблоко. Тебе нужно яблоко, которое обязательно будет выращено в этой зоне специально, на каких-то продуктах. Но это же все слова, понимаете? Яблоко — как было яблоком, так оно и осталось. Вы покупаете вот это все, но не само яблоко», — рассудил музыкант.
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