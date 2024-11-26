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Происшествия Дыра впечатляет. Показываем, как выглядит место прорыва на улице Маршала Захарова, где обварились трое

Дыра впечатляет. Показываем, как выглядит место прорыва на улице Маршала Захарова, где обварились трое

7 627
11 комментариев

О мощи прорыва трубы в Красносельском районе Петербурга можно судить по оставшейся там воронке. Она несколько метров в диаметре.

Напомним, трубопровод у домов 48 и 50 по Маршала Захарова лопнул 26 ноября около 3 часов ночи. Горячая вода вытекла на поверхность и дошла даже до соседней улицы. К утру здесь уже сухо.

В результате коммунальной аварии, по данным «Фонтанки», пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, у всех ожоги ног 2-6%. Они, как писала «Фонтанка», выбирались из машины, оказавшейся в зоне разлива. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обещает пострадавшим помощь.

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Комментарии
11
DanCitizen
12 минут
Тут и Storm Shadow не нужны, сами себя уконтрапупят
Гость
24 минуты
Дыра. Захарова. Из заголовка подумал новость о другом)
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