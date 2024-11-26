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Происшествия В «Теплосети» пообещали помочь обварившимся кипятком на улице Маршала Захарова

В «Теплосети» пообещали помочь обварившимся кипятком на улице Маршала Захарова

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5 комментариев

Прорыв трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова, 48, прокомментировали утром 26 ноября в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По информации компании, уже в четыре часа специалисты приступили к ликвидации дефекта.

В «Теплосети» не стали отрицать, что три человека получили ожоги, пытаясь покинуть зону разлива кипятка. «По предварительным данным, они получили ожоги ног легкой степени тяжести. Специалисты предприятия находятся с ними на связи. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что реальный ущерб, причиненный автомобилям, также будет возмещен.

На данный момент теплоснабжение близлежащих зданий ограничено, горячая вода подается в штатном режиме. Окончание восстановительных работ намечено на полночь.

«Отметим, что изношенный участок тепловых сетей, на котором произошел дефект, внесён в перечень инвестиционной программы компании. Проектно-изыскательные работы по реконструкции начнутся в следующем году», — рассказали в «Теплосети».

Прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

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Комментарии
5
Панкихой
1 час
А что, все при деле... прокуратура опять же. А потерпевшему йодную сетку и мазь Вишневского выдать. Пусть сам обрабатывается. Помогли.
Свободу попугаям!
1 час
Странно, что руководство Теплосети еще не в суде или за решеткой
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