В «Теплосети» пообещали помочь обварившимся кипятком на улице Маршала Захарова

Прорыв трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова, 48, прокомментировали утром 26 ноября в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По информации компании, уже в четыре часа специалисты приступили к ликвидации дефекта.

В «Теплосети» не стали отрицать, что три человека получили ожоги , пытаясь покинуть зону разлива кипятка. «По предварительным данным, они получили ожоги ног легкой степени тяжести. Специалисты предприятия находятся с ними на связи. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что реальный ущерб, причиненный автомобилям, также будет возмещен.

На данный момент теплоснабжение близлежащих зданий ограничено, горячая вода подается в штатном режиме. Окончание восстановительных работ намечено на полночь.

«Отметим, что изношенный участок тепловых сетей, на котором произошел дефект, внесён в перечень инвестиционной программы компании. Проектно-изыскательные работы по реконструкции начнутся в следующем году», — рассказали в «Теплосети».