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Происшествия Обварившиеся кипятком на Маршала Захарова выбирались из машины

Обварившиеся кипятком на Маршала Захарова выбирались из машины

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4 комментария

Несколько человек, которые получили ожоги при разливе кипятка на улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга, получили повреждения, выбираясь из автомобиля. О пострадавших около трех часов ночи 26 ноября сообщил очевидец.

По словам свидетеля, несколько человек выпрыгнули из машины и пытались пересечь горячую реку на ногах. Ранее «Фонтанка» сообщала, что трое пострадавших получили ожоги и были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В комитете по здравоохранению уточнили, что все трое — в состоянии легкой степени тяжести.

Сейчас на пересечении Маршала Захарова и Десантников работают экстренные службы, бригады «Теплосети» устраняют последствия разлива.

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Комментарии
5
Гость
28 минут
Зато из всех унитазов нещадно вещали, что успешно провели гидравлические испытания на теплосетях!
Гость
1 минута
600 км труб б/у, были положены ещё в лихие 90 годы, чиновником из Смольного, который продал новые трубы в регион, получил 24 милиона, конечно его ФСБ арестовало, суд, срок. Вот поэтому и рвутся трубы они просто старые. Чиновник это наверно срок отсидел, а трубы б/ у остались.
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