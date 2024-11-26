Обварившиеся кипятком на Маршала Захарова выбирались из машины

Несколько человек, которые получили ожоги при разливе кипятка на улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга, получили повреждения, выбираясь из автомобиля. О пострадавших около трех часов ночи 26 ноября сообщил очевидец.

По словам свидетеля, несколько человек выпрыгнули из машины и пытались пересечь горячую реку на ногах. Ранее «Фонтанка» сообщала, что трое пострадавших получили ожоги и были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В комитете по здравоохранению уточнили, что все трое — в состоянии легкой степени тяжести.