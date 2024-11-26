Трое пострадали в прорыве на улице Маршала Захарова в Петербурге

По данным «Фонтанки», в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе увезли троих пострадавших на улице Маршала Захарова. В комитете по здравоохранению подтвердили эту информацию, уточнив, что опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы лёгкие.

Трубу теплосети прорвало около трёх часов ночи. В службу «112» посыпались заявки о хлопках и разливе воды. Сообщали в том числе о человеке, который спасался от кипятка на капоте чёрной машины и не мог самостоятельно выбраться. На место съехались экстренные службы. В связи с невозможностью проезда по улице Маршала Захарова временно изменены трассы пяти автобусных маршрутов. Читатели добавляют, что вода растекается в том числе по улице Десантников.