Хозяину солодовни «Новой Баварии» дали срок на спасение памятника. Дальше — неустойка

Петроградский районный суд Петербурга обязал владельца здания-памятника — солодовни пивоваренного завода «Новая Бавария» на Петровском проспекте — провести консервацию и противоаварийные работы. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Комитет по охране памятников (КГИОП) в течение последних лет пытается добиться от собственников промышленного памятника — солодовни «Новой Баварии» проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. С 2017 года комитет судился с компанией «Леонтьевский мыс», которая позднее была переименована в ООО «Стройпроект», а в 2022 году была признана банкротом.

Новому собственнику, Сергею Кузнецову, выдали охранное обязательство, в котором хозяину памятника отвели срок до 18 октября 2023 года на проведение консервации и противоаварийных работ.

Проведенная в феврале 2024 года проверка показала, что работы не были проведены. Суд по иску комитета по охране памятников дал Кузнецову 9 месяцев на противоаварийные работы с момента, когда решение вступит в силу. В случае неисполнения — неустойка в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Справка:

Здание солодовни по адресу: Петровский проспект, 9, литера Н, было построено по проекту архитектора Льва Серка в 1911–1912 годах и принадлежало российско-немецкой пивомедоваренной компании «Бавария». В 2013 году петербургский Фонд имущества продал здание в торгов. В настоящее время оно находится в плачевном состоянии.