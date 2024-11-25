Старейшая пышечная Петербурга не открылась к намеченной дате

Старейшая пышечная Петербурга на Большой Конюшенной не открылась в намеченный день после начала ремонта — закончить все необходимое к 25 ноября не вышло. Об этом стало известно из сообщения в группе пышечной во «ВКонтакте».
В посте говорится, что ремонта в заведении не было очень много лет, поэтому появились дополнительные задачи, которые не удалось реализовать оперативно.
«Мы очень стараемся как можно скорее открыть для вас наши двери после ремонта», — пишут в пышечной.
Планировалось, что старейшая пышечная города вновь откроет свои двери 25 ноября. Однако ремонт продолжается, а точной новой даты владельцы не назвали.
«Поэтому к 25.11 мы никак уже не успеваем и о дате открытия сообщим дополнительно. Благодарим вас за терпение и за понимание», — заключили в посте.
В середине ноября стало известно, что старейшая пышечная Петербурга закрылась на ремонт, а к ее дверям по привычке продолжали приходить любители пышек.
«Фонтанка» рассказывала о том, как старейшая пышечная Петербурга отмечала 60-летний юбилей, находясь на грани закрытия. Ей помогло сохраниться правительство Петербурга. Осенью 2024 «Ленинградские пышки» стали брендом: Роспатент зарегистрировал их как географическое указание на принадлежность Санкт-Петербургу.
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