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Город Старейшая пышечная Петербурга не открылась к намеченной дате

Старейшая пышечная Петербурга не открылась к намеченной дате

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8 комментариев

Старейшая пышечная Петербурга на Большой Конюшенной не открылась в намеченный день после начала ремонта — закончить все необходимое к 25 ноября не вышло. Об этом стало известно из сообщения в группе пышечной во «ВКонтакте».

В посте говорится, что ремонта в заведении не было очень много лет, поэтому появились дополнительные задачи, которые не удалось реализовать оперативно.

«Мы очень стараемся как можно скорее открыть для вас наши двери после ремонта», — пишут в пышечной.

Планировалось, что старейшая пышечная города вновь откроет свои двери 25 ноября. Однако ремонт продолжается, а точной новой даты владельцы не назвали.

«Поэтому к 25.11 мы никак уже не успеваем и о дате открытия сообщим дополнительно. Благодарим вас за терпение и за понимание», — заключили в посте.

В середине ноября стало известно, что старейшая пышечная Петербурга закрылась на ремонт, а к ее дверям по привычке продолжали приходить любители пышек.

«Фонтанка» рассказывала о том, как старейшая пышечная Петербурга отмечала 60-летний юбилей, находясь на грани закрытия. Ей помогло сохраниться правительство Петербурга. Осенью 2024 «Ленинградские пышки» стали брендом: Роспатент зарегистрировал их как географическое указание на принадлежность Санкт-Петербургу.

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Комментарии
8
Отец Родной
43 минуты
Биг Лау что-ли ремонтировал?
Гость
51 минута
чего-то с советского детства не ходил туда ни разу. до Желябова далековато было, а на Садовой просто даже не тянет. мороженого бы погрыз в кафе на Загородном или на Садовой из креманки, но нету
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