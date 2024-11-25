Старейшая пышечная Петербурга не открылась к намеченной дате

Старейшая пышечная Петербурга на Большой Конюшенной не открылась в намеченный день после начала ремонта — закончить все необходимое к 25 ноября не вышло. Об этом стало известно из сообщения в группе пышечной во «ВКонтакте».

В посте говорится, что ремонта в заведении не было очень много лет, поэтому появились дополнительные задачи, которые не удалось реализовать оперативно. «Мы очень стараемся как можно скорее открыть для вас наши двери после ремонта», — пишут в пышечной.

Планировалось, что старейшая пышечная города вновь откроет свои двери 25 ноября. Однако ремонт продолжается, а точной новой даты владельцы не назвали.

«Поэтому к 25.11 мы никак уже не успеваем и о дате открытия сообщим дополнительно. Благодарим вас за терпение и за понимание», — заключили в посте.