Старейшая пышечная Петербурга закрылась на ремонт. Горожане продолжают к ней приходить

Старейшая пышечная Петербурга на Большой Конюшенной, 25 закрылась на ремонт. Однако к ее дверям по привычке продолжают приходить любители пышек. На это обратили внимание читатели «Фонтанки» в субботу, 16 ноября.

«Ленинградские пышки» находятся в здании бывшей французской реформаторской церкви. Пышечная работает на этом месте с 1958 года. С тех пор и по сей день в заведении готовят по неизменному советскому рецепту. Интерьеры пышечной также сохраняли антураж прошлых лет.

С 11 ноября рядом с дверьми пышечной — объявление о ремонте, который должен продлиться до 25 ноября. Пометка «Временно не работает» есть и на онлайн-картах.

Руководство пышечной призывает не огорчаться, тем более ремонт продлится всего две недели.

«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для Вас. <…> Приносим извинения за временные неудобства и будем ждать вновь встречи с Вами, в уже обновленной Пышечной», — сказано в заявлении от «Ленинградских пышек» в ВК.