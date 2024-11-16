Старейшая пышечная Петербурга закрылась на ремонт. Горожане продолжают к ней приходить

Старейшая пышечная Петербурга на Большой Конюшенной, 25 закрылась на ремонт. Однако к ее дверям по привычке продолжают приходить любители пышек. На это обратили внимание читатели «Фонтанки» в субботу, 16 ноября.
«Ленинградские пышки» находятся в здании бывшей французской реформаторской церкви. Пышечная работает на этом месте с 1958 года. С тех пор и по сей день в заведении готовят по неизменному советскому рецепту. Интерьеры пышечной также сохраняли антураж прошлых лет.
С 11 ноября рядом с дверьми пышечной — объявление о ремонте, который должен продлиться до 25 ноября. Пометка «Временно не работает» есть и на онлайн-картах.
«Многие подходят — видят, что закрыто, расстраиваются, уходят», — поделилась наблюдением читательница «Фонтанки» Виктория.
Руководство пышечной призывает не огорчаться, тем более ремонт продлится всего две недели.
«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для Вас. <…> Приносим извинения за временные неудобства и будем ждать вновь встречи с Вами, в уже обновленной Пышечной», — сказано в заявлении от «Ленинградских пышек» в ВК.
«Фонтанка» рассказывала о том, как старейшая пышечная Петербурга отмечала 60-летний юбилей, находясь на грани закрытия. Ей помогло сохраниться правительство Петербурга. Осенью 2024 «Ленинградские пышки» стали брендом: Роспатент зарегистрировал их как географическое указание на принадлежность Санкт-Петербургу.
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