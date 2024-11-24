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Финансы Все больше стран отказывается обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay

Все больше стран отказывается обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay

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12 комментариев

Растет количество стран, банки которых отказываются обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Уже в 16 государствах прекращена работа карт. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.

Банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции, Китая и столицы Марокко — города Рабат — перестали обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay. Так, снять средства не получается в таких банках КНР, как Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China.

Ранее банкоматы двух греческих банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — поддерживали работу карт UnionPay. Тем не менее сейчас при попытке снять средств в одном из этих банков на экране банкомата отображается сообщение: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом». В другом банке выводится следующая надпись: «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом». При этом саму карту банкомат возвращает обратно.

Как передает РИА Новости, приложение Газпромбанка исчезло из магазина приложений App Store 24 ноября, и оно больше не функционирует на устройствах iPhone в Турции. Банк рекомендует использовать альтернативный способ доступа к услугам через веб-версию интернет-банка, которую можно открыть в браузере.

Накануне, восемь стран прекратили обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком. Речь шла о Турции, Венгрии, Германии, ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме, Казахстане и Катаре. Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более 100 российских физлиц и организаций, большая часть из которых — банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией. Газпромбанк в тот же день предупредил владельцев своих карт на UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и рекомендовал сделать это как можно скорее. При этом внутри России карты банка продолжают работать.

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Комментарии
12
Evil Dogooder
33 минуты
Ну собственно ровно этого и следовало ожидать, точно так же произошло и с картами других банков раньше. Непонятно, в чём интрига.
Сила в Правде!!
28 минут
братья китайцы как же так.
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