Все больше стран отказывается обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay

Растет количество стран, банки которых отказываются обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Уже в 16 государствах прекращена работа карт. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.



Банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Индии, Казахстана, Катара, Вьетнама, Южной Кореи, Туниса, Египта, Аргентины, ЮАР, Узбекистана, Греции, Китая и столицы Марокко — города Рабат — перестали обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay. Так, снять средства не получается в таких банках КНР, как Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China.



Ранее банкоматы двух греческих банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — поддерживали работу карт UnionPay. Тем не менее сейчас при попытке снять средств в одном из этих банков на экране банкомата отображается сообщение: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом». В другом банке выводится следующая надпись: «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом». При этом саму карту банкомат возвращает обратно.



Как передает РИА Новости, приложение Газпромбанка исчезло из магазина приложений App Store 24 ноября, и оно больше не функционирует на устройствах iPhone в Турции. Банк рекомендует использовать альтернативный способ доступа к услугам через веб-версию интернет-банка, которую можно открыть в браузере.



Накануне, восемь стран прекратили обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком. Речь шла о Турции, Венгрии, Германии, ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме, Казахстане и Катаре. Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более 100 российских физлиц и организаций, большая часть из которых — банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией. Газпромбанк в тот же день предупредил владельцев своих карт на UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и рекомендовал сделать это как можно скорее. При этом внутри России карты банка продолжают работать.