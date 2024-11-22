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Общество Испания начала готовить национальный план гражданской защиты на случай войны

Испания начала готовить национальный план гражданской защиты на случай войны

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14 комментариев

Испания начала готовить свой первый национальный план гражданской защиты на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных военным конфликтом. Документ будет содержать в себе рекомендации о том, как вести себя во время войны и других катастрофах, сообщает издание 20 Minutos.

Отмечается, что решение по созданию национального плана по защите населения пришло в связи с запуском российской и украинской стороной дальнобойных ракет. В документе будет прописано, что делать в случае войны, во время пожаров, наводнений, цунами, при ядерных, химических и биологических авариях.

Как пишет издание, Испания взяла пример с Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже начали распространять среди своих граждан листовки с рекомендациями о преодолении военного кризиса. В этих листовках жителям Скандинавии рассказывают, как хранить дома продукты длительного хранения, воду и лекарства, как сохранять спокойствие в экстренных ситуациях, как обсуждать проблему с детьми, а также как остановить кровотечение и помочь домашним животным.

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Испания Война План защиты
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Комментарии
14
281789510
1 час
Уже тоже хочется создать запас консервов, лекарств и т.п. И не на что. Вся зарплата уходит на текущее потребление, даже резерв не создать. В таком случае лучше уж сразу погибнуть, чем мучительно выживать после.
282437267
40 минут
бешеный сосед на планете - это горе горькое. всем жизнь отравляет
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