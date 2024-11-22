Испания начала готовить национальный план гражданской защиты на случай войны

Испания начала готовить свой первый национальный план гражданской защиты на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных военным конфликтом. Документ будет содержать в себе рекомендации о том, как вести себя во время войны и других катастрофах, сообщает издание 20 Minutos.

Отмечается, что решение по созданию национального плана по защите населения пришло в связи с запуском российской и украинской стороной дальнобойных ракет. В документе будет прописано, что делать в случае войны, во время пожаров, наводнений, цунами, при ядерных, химических и биологических авариях.

Как пишет издание, Испания взяла пример с Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже начали распространять среди своих граждан листовки с рекомендациями о преодолении военного кризиса. В этих листовках жителям Скандинавии рассказывают, как хранить дома продукты длительного хранения, воду и лекарства, как сохранять спокойствие в экстренных ситуациях, как обсуждать проблему с детьми, а также как остановить кровотечение и помочь домашним животным.