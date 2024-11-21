«Всё идет в неправильном направлении»: ООН призвала срочно предотвратить эскалацию конфликта на Украине

В Организации Объединенных Наций призвали обе стороны конфликта на Украине срочно принять меры для предотвращения эскалации. Заявление озвучил 21 ноября официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Недавний запуск российской ракеты «Орешник» по Украине в ООН, по словам Дюжаррика, «вызывает беспокойство».
«Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Всё это движется в неправильном направлении», — заявил представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — призвал Дюжаррик.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.