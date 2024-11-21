«Всё идет в неправильном направлении»: ООН призвала срочно предотвратить эскалацию конфликта на Украине

«Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Всё это движется в неправильном направлении», — заявил представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — призвал Дюжаррик.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.