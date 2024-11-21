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Политика «Всё идет в неправильном направлении»: ООН призвала срочно предотвратить эскалацию конфликта на Украине

«Всё идет в неправильном направлении»: ООН призвала срочно предотвратить эскалацию конфликта на Украине

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18 комментариев

В Организации Объединенных Наций призвали обе стороны конфликта на Украине срочно принять меры для предотвращения эскалации. Заявление озвучил 21 ноября официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Недавний запуск российской ракеты «Орешник» по Украине в ООН, по словам Дюжаррика, «вызывает беспокойство».

«Это еще одно тревожное и вызывающее беспокойство развитие событий. Всё это движется в неправильном направлении», — заявил представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — призвал Дюжаррик.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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ПО ТЕМЕ
ООН Антониу Гутерриш Стефан Дюжаррик Конфликт на Украине Эскалация Путин Орешник
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Комментарии
18
Slava_Rossii2
1 час
Теперь понятно, почему он уже давно сидит в бункере.
Гость
1 час
Выразили озабоченность
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