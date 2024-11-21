Путин: по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами

Президент России Владимир Путин подтвердил, что по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами. Об этом он сказал вечером 21 ноября в специальном обращении, которое приводит пресс-служба Кремля.

По военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами, заявил Путин. По его словам, использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов тех стран, где оно было изготовлено, невозможно. В результате атаки в Брянской области возникло возгорание на складе боеприпасов — оно было потушено, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области под удар попал один из командных пунктов группировки «Север»: есть пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава охраны объекта и обслуживающего персонала.

Таким образом, конфликт на Украине, по словам российского президента, после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер. При этом Путин отметил, что «поставленные противником цели при ударе западными дальнобойными ракетами по РФ не достигнуты».

Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации, но в качестве ответа ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины. Удар по заводу Южмаш был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Эта ракета получила название «Орешник».

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию, пообещал Путин. По его утверждению, средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет и Россия в дальнейшем будет решать вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий противника.