На производство фильмов в России выделят дополнительно по 2,6 миллиарда ежегодно

На производство национальных фильмов в 2025–2030 годах будут дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей ежегодно, — следует из поручения председателя правительства России Михаила Мишустина, о котором сообщается 20 ноября.

«Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям, и при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным», — заявил Мишустин на стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября.

Также профильным министерствам и ведомствам поручено оценить целесообразность распространения на индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, возможности освобождения от уплаты НДС и предложить меры для развития высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров. Предполагается увеличение мест для обучающихся в профильных колледжах и вузах, корректировка самих учебных программ с учетом потребностей индустрии, реализация ускоренных программ подготовки и даже «актуализация действующих образовательных стандартов с учётом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта».