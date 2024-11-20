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Афиша Plus Кино На производство фильмов в России выделят дополнительно по 2,6 миллиарда ежегодно

На производство фильмов в России выделят дополнительно по 2,6 миллиарда ежегодно

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23 комментария

На производство национальных фильмов в 2025–2030 годах будут дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей ежегодно, — следует из поручения председателя правительства России Михаила Мишустина, о котором сообщается 20 ноября.

«Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям, и при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным», — заявил Мишустин на стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября.

Также профильным министерствам и ведомствам поручено оценить целесообразность распространения на индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, возможности освобождения от уплаты НДС и предложить меры для развития высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров. Предполагается увеличение мест для обучающихся в профильных колледжах и вузах, корректировка самих учебных программ с учетом потребностей индустрии, реализация ускоренных программ подготовки и даже «актуализация действующих образовательных стандартов с учётом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта».

Суммарный объем господдержки кинематографии в 2022 году, по заявлению главы Минкульта Ольги Любимовой, составлял 14,9 миллиарда рублей (включает производство национальных фильмов и модернизацию кинозалов). В 2023 году планировалось выделить на создание национальных фильмов 11,6 миллиарда рублей, в 2024 и 2025 — более чем по 12 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее в Министерстве культуры спрогнозировали 5-миллиардные сборы российских кинотеатров в грядущие новогодние праздники.

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Комментарии
23
Отец Родной
1 час
Вот как врут западные шавки! Говорят, что в России денег нет. Тут ещё мыть и мыть, стиральная машина устанет!
iamback
58 минут
Бюджет одного низкосортного голливудского фильма
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