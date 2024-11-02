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Общество Минкульт ожидает 5-миллиардных сборов кинотеатров в новогодние праздники. Ставка на российское кино

Минкульт ожидает 5-миллиардных сборов кинотеатров в новогодние праздники. Ставка на российское кино

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3 комментария

В Министерстве культуры спрогнозировали 5-миллиардные сборы российских кинотеатров в грядущие новогодние праздники. Такой ожидаемый бокс-офис обозначила 2 ноября глава Минкульта Ольга Любимова.

По ее словам, основную кассу соберут новые серии долгоиграющих франшиз «Елки», «Иван Царевич и серый волк» и экранизации сказок «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города».

С 1 по 8 января текущего года кинотеатры собрали почти 6 миллиардов рублей, и почти вся сумма пришлась на фильмы российского производства.

Ранее Любимова рассказала, сколько всего отечественных фильмов сейчас выходит в России, когда их число станет максимальным и что это за картины.

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Ольга Любимова Минкульт Прокат Сборы Новогодние праздники
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Комментарии
3
Гость
30 минут
Минкульт ожидает ... Напрасно.
Отец Родной
26 минут
Это сборы одного провального голливудского кинофильма, на который не позвали даже Гошу Куценко
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