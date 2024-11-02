Минкульт ожидает 5-миллиардных сборов кинотеатров в новогодние праздники. Ставка на российское кино

По ее словам, основную кассу соберут новые серии долгоиграющих франшиз «Елки», «Иван Царевич и серый волк» и экранизации сказок «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города».

С 1 по 8 января текущего года кинотеатры собрали почти 6 миллиардов рублей, и почти вся сумма пришлась на фильмы российского производства.

Ранее Любимова рассказала, сколько всего отечественных фильмов сейчас выходит в России, когда их число станет максимальным и что это за картины.