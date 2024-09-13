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    Кино

    Министр культуры Любимова: «Пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году»

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    Глава Министерства культуры Ольга Любимова на полях Форума объединенных культур рассказала, сколько отечественных фильмов сейчас выходит в России, когда их число станет максимальным и что это за картины.

    «В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, в первом полугодии 2024 года — 103, — цитирует ее ТАСС. — Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году».

    Министр также подчеркнула, что в кинопрокат выпускаются художественные и документальные фильмы патриотической направленности, «в том числе и о специальной военной операции».

    Ранее гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин в разговоре с «Фонтанкой» объяснил, почему, по его мнению, очень большое количество выпускаемых картин только убивает кинотеатры.

    Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября. В его программе, по подсчетам минкульта, — свыше 250 деловых мероприятий, а также культурные. Он открылся лекцией патриарха Кирилла в Мариинском дворце, основная программа форума началась 12 сентября с совместного выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и робота Арни. А 13 сентября в пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин. Участники форума обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта в жизнь людей, а также то, как взаимодействовать с молодежью.

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    Комментарии 5

    26592706613 Сен 2024 в 16:51
    Не к 2030?
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