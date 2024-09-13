Министр культуры Любимова: «Пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году»

Глава Министерства культуры Ольга Любимова на полях Форума объединенных культур рассказала, сколько отечественных фильмов сейчас выходит в России, когда их число станет максимальным и что это за картины.
«В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено
Министр также подчеркнула, что в кинопрокат выпускаются художественные и документальные фильмы патриотической направленности, «в том числе и о специальной военной операции».
Ранее гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин в разговоре с «Фонтанкой» объяснил, почему, по его мнению, очень большое количество выпускаемых картин только убивает кинотеатры.
Форум объединенных культур проходит в Петербурге