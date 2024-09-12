«Ни в царской России, ни в Советской России такого, конечно, не было». Путин выступил на культурном форуме

Президент России Владимир Путин вечером 12 сентября принял участие в пленарном заседании Форума объединенных культур в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

В своей речи он назвал форум «одним из содержательных ответов на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед странами и народами».

«В самом его названии — признание цивилизационного многообразия, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий и, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки», — отметил президент, напомнив, что эти принципы были зафиксированы в декларации, принятой на форуме в прошлом году.



В своей речи Владимир Путин отметил в мире «беспрецедентную политизацию культуры, превращение ее в оружие геополитических интриг из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни, принизить важность национальных систем ценностей — всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают так называемые глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств».



«Мы в России с главными для нас ценностями определились, — заявил президент. — Закрепили их в основном законе страны — Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет. Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам. Результат этих усилий без преувеличений определит и будущее мирового устройства и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены — отмены самой культуры».



В своей речи глава государства также отметил, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство, и это отразилось на традициях страны.



«В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы», — сказал президент, добавив, что «у нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог — у нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается».

«Разумеется, ни в царской России, ни в Советской России такого, конечно, не было», — заключил он.



Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября. Он стартовал с лекции патриарха Кирилла в Мариинском дворце, где тот выразил свои опасения относительно развития искусственного интеллекта. А основная программа форума началась 12 сентября с совместного выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и робота Арни. Участники форума продолжили обсуждать перспективы развития искусственного интеллекта, а в кулуарах могли поиграть с техническими новинками вживую.

