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Афиша Plus Музыка «Диву даëшься: кукла запела». Надежда Бабкина и робот Арди спели дуэтом на Культурном форуме

«Диву даëшься: кукла запела». Надежда Бабкина и робот Арди спели дуэтом на Культурном форуме

1 850
11 комментариев

Надежда Бабкина исполнила композицию «Родина моя» в дуэте с человекоподобным роботом Арди. Артистка и машина вышли на сцену на открытии первого дня Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в Главном штабе 12 сентября.

Арди жестикулировал, моргал и покачивался в такт музыке. Вступил на втором куплете и спел припев дуэтом с народной артисткой.

«Смотришь — подобие человека, диву даëшься: кукла запела!» — поделилась ощущениями после выступления Надежда Бабкина и призналась, что опасалась партнера по сцене уронить, слишком активно махнув рукой, или что он сам по себе вдруг остановится.

«Сегодняшний эксперимент наглядный — я хочу затянуть ноту, а он идет по-своему: ему задана программа, а мне нет, я могу отпустить, где надо — усилиться!» — прокомментировала певица нынешний уровень развития искусственного интеллекта.

Она подчеркнула, что опыт взаимодействия с новыми технологиями был для неё необычен, но в то же время логичен, потому что её коллектив всегда выступал за эксперименты в творчестве.

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«Искусственный интеллект — по-любому уже давно существует, и мы остановить этот процесс не можем», — признала Бабкина в разговоре о развитии технологий.

Хотя ИИ уже давно пользуются, певица тем не менее заметила: «У многих есть протест к тому, чтобы он проникал в нашу душу. Но пробовать надо!» — добавила она.

«Арди представляет собой вершину инноваций и технологий, разработанных для общения на уровне человека, выражения эмоций и решения сложных задач» — так описывают человекоподобного робота его создатели.

Международный форум объединенных культур проходит в Петербурге до 14 сентября. «Фонтанка» рассказывала о его программе.

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Комментарии
11
-4*
12 сентября 2024, 10:43
Позорище!
ProstoZloy
12 сентября 2024, 10:52
Механические куклы - андроиды еще более 100 лет и пели, и танцевали, и на рояле играли.
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